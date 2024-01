Comenzará en febrero la evaluación de medidas que reformulan el modelo de compensación de los legisladores

“Vislumbro que las vistas públicas comenzarán a mitad de febrero, tan pronto se me asigne el proyecto”, dijo el legislador en referencia al Proyecto del Senado 1353.

“Pienso que el camino debe ser otro. Creo que el camino debe ser redefinir la participación de los legisladores, porque nunca la hemos definido. Ahora mismo, tenemos una ley de legislador ciudadano, pero es legislador ciudadano trabajando todos los días de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. Tal vez no es tan ciudadano, porque no tiene el insumo de lo que está pasando en la sociedad en los diversos sectores porque está inmerso en la política”, mencionó.