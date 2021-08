El vicepresidente de la Cámara de Representantes, José “Conny” Varela, solicitará una reunión al gobernador Pedro Pierluisi para conocer su postura sobre las diferentes propuestas de enmiendas a la Constitución antes de continuar con las vistas públicas de las piezas legislativas que tiene ante su consideración.

Varela preside la Comisión de Derecho Constitucional Puertorriqueño, Propuestas de Enmiendas a la Constitución y Asuntos Electorales.

Pierluisi vio con buenos ojos ayer la propuesta de limitar los términos a la gobernación a dos de cuatro años, pero no asumió una postura concreta en cuanto a limitar los términos de alcaldes y legisladores. Dijo estar de acuerdo con que se modifique cómo se nombran jueces, pero rechazó el concepto del referéndum revocatorio y sostuvo que no es necesario enmendar la Constitución para regular el salario del gobernador o de los jefes de agencia.

“Como el gobernador está receptivo le estaré solicitando una reunión. Si se hace una consulta para someter al pueblo enmiendas a la Constitución tiene que haber un consenso”, dijo Varela a El Nuevo Día al recordar que cualquier pieza de legislación a esos fines tiene que contar con dos terceras partes de los votos en cada cuerpo legislativo.

Varela indicó que hizo un primero acercamiento verbal a través de un tercero para reunirse con Pierluisi, pero ese esfuerzo no tuvo éxito.

Varela celebró una primera vista pública sobre el paquete de medidas que proponen enmendar la Constitución. Se trató de la Resolución Concurrente que saca de las manos del poder Ejecutivo y Legislativo el nombramiento de los jueces y juezas. Sin embargo, tanto el Colegio de Abogados y Abogadas como el Departamento de Justicia objetaron la medida al indicar que la resolución solo dispone que el nuevo método sería legislado luego.

Varela tiene ante su consideración múltiples resoluciones como la que propone elevar la edad de retiro forzoso de los jueces del Tribunal Supremo de 70 a 80 años, la resolución que propone mediante una Asamblea Constituyente cambios a los artículos II (Carta de Derechos), III (Poder Legislativo), IV (Poder Ejecutivo) y VI (Disposiciones Generales), la resolución que revive el concepto de la unicameralidad, la resolución que propone la segunda vuelta eleccionaria, la resolución que expande el nombramiento de un gobernador a 6 años y el referéndum revocatorio.

También hay otros temas pendientes: elevar a rango constitucional la autonomía municipal y la protección de los recursos ecológicos, elevar a rango constitucional el derecho a la salud, crear el cargo de vice gobernador, elevar las pensiones a rango constitucional, elegir en eventos por separado a los legisladores y al gobernador, entre otros.

“Antes de hacer otra vista me voy a sentar a ver dónde estamos. No quiero llevar a vistas públicas medidas que no tengan posibilidades así que también me quiero reunir con todos los portavoces”, dijo Varela.

El pasado 12 de agosto, el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez cursó una carta a Varela en que le exhorta atender en vistas públicas temas que deben ser consignados -o que se modifique su lenguaje- en la Constitución como limitar el margen prestatario del Estado, colocar en el mismo nivel de prioridad los recursos para cubrir gastos esenciales y los recursos para pagar la deuda, que el secretario de Estado sea escogido mediante voto popular, limitar a 12 años y 16 años los términos consecutivos que pueda cumplir un representantes y un alcalde respectivamente, y reducir a 45 los escaños en la Cámara y que todos sean por distrito.