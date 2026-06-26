Continúa bajo observación médica el representante José “Pichy” Torres Zamora tras episodio de alta presión

El representante José “Pichy” Torres Zamora, del Partido Nuevo Progresista (PNP), continúa hospitalizado este viernes en el Centro Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe, en San Juan, tras su ingreso el miércoles, confirmó su portavoz Migdalia Rivera.

En conversación con El Nuevo Día, Rivera describió la afección del portavoz del PNP en la Cámara como “un episodio de alta presión”, aunque no pudo precisar a qué responde.

“Está de buen ánimo, se siente bien y está estable”, dijo Rivera sobre Torres Zamora, luego de haberse comunicado con él en horas de la mañana.

A pesar de que el legislador se encuentra en un buen estado emocional, su portavoz confirmó que sigue en la espera de la lectura de sus análisis.

“Todavía está esperando por los resultados de unos estudios que, tan pronto salgan y los pueda discutir con el doctor, entonces, ya sabrá cuándo se podrá ir”, expresó Rivera.

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De paso, aclaró los comentarios surgidos tras la aparición de Torres Zamora en el programa “Pégate al Mediodía”, junto al comediante Alfonso Alemán, en el segmento de “El Guitarreño”, el mismo día en que se informó sobre su hospitalización. Según la portavoz, se trató de una participación previamente grabada.

“Vamos a tenerle que decir al Guitarreño que lo aclare. La gente comenzó a decir: ‘Pero, ¿cómo va a ser?’. El programa del Guitarreño en el que él salió, el mismo día, era grabado”, recalcó.