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Continúa bajo observación médica el representante José “Pichy” Torres Zamora tras episodio de alta presión

Aunque su salida del Centro Cardiovascular aún es indefinida, su portavoz indicó que “está de buen ánimo”

26 de junio de 2026 - 12:46 PM

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Torres Zamora se mantiene hospitalizado a la espera de la lectura de sus análisis. (Carlos Rivera Giusti)
Por Milyarielix Dávila Vélez
Estudiante practicantemilyarielix.davila@gfrmedia.com

El representante José “Pichy” Torres Zamora, del Partido Nuevo Progresista (PNP), continúa hospitalizado este viernes en el Centro Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe, en San Juan, tras su ingreso el miércoles, confirmó su portavoz Migdalia Rivera.

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En conversación con El Nuevo Día, Rivera describió la afección del portavoz del PNP en la Cámara como “un episodio de alta presión”, aunque no pudo precisar a qué responde.

“Está de buen ánimo, se siente bien y está estable”, dijo Rivera sobre Torres Zamora, luego de haberse comunicado con él en horas de la mañana.

A pesar de que el legislador se encuentra en un buen estado emocional, su portavoz confirmó que sigue en la espera de la lectura de sus análisis.

“Todavía está esperando por los resultados de unos estudios que, tan pronto salgan y los pueda discutir con el doctor, entonces, ya sabrá cuándo se podrá ir”, expresó Rivera.

De paso, aclaró los comentarios surgidos tras la aparición de Torres Zamora en el programa “Pégate al Mediodía”, junto al comediante Alfonso Alemán, en el segmento de “El Guitarreño”, el mismo día en que se informó sobre su hospitalización. Según la portavoz, se trató de una participación previamente grabada.

“Vamos a tenerle que decir al Guitarreño que lo aclare. La gente comenzó a decir: ‘Pero, ¿cómo va a ser?’. El programa del Guitarreño en el que él salió, el mismo día, era grabado”, recalcó.

Torres Zamora inició su trayectoria legislativa el 10 de junio de 2010, cuando ocupó una silla como representante por acumulación en sustitución de Iris Miriam Ruiz. Desde entonces, ha revalidado su puesto en elecciones consecutivas.

Tags
PNPPartido Nuevo ProgresistaCentro Cardiovascular de Puerto Rico y el CaribePuerto RicoLegislatura
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Milyarielix Dávila Vélez realiza su práctica supervisada en Periodismo en GFR Media, donde trabajará de febrero a mayo de 2026 de manera rotativa en distintas secciones del periódico El Nuevo Día. Actualmente...
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