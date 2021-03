El senador independiente José Vargas Vidot indicó que hay un enorme interés de grupos que buscan participar en las vistas públicas sobre el proyecto de ley que prohibiría las terapias de conversión en Puerto Rico.

El Proyecto del Senado 184 aparece referido desde el 11 de febrero a la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción, que preside Vargas Vidot. El legislador espera iniciar vistas públicas la última semana de este mes.

Por su parte, la senadora por Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, insistió en defender su postura en contra de la pieza legislativa.

“Hemos recibido más de 20 solicitudes, además de los memoriales. Mucha, mucha gente en su carácter particular, también religiosos y la mayoría son asociaciones profesionales. No las hemos citado, pero se han ofrecido para participar en la discusión”, dijo Vargas Vidot a El Nuevo Día.

Vargas Vidot anticipó que espera darle no más de dos días de vistas públicas a la medida, aunque se aventuró a decir que podría finalizar en uno solo.

Entre los memoriales que ha recibido figuran entidades que se oponen al proyecto, entre estas “la Iglesia Católica”, según señaló al ofrecer el ejemplo de la Diócesis de Arecibo. “Y bien agresivos. Hacía tiempo no veía tanta agresividad en un activismo. No lo condeno, el ejercicio de la democracia embellece cuando la gente se manifiesta, pero mi estilo no es el estilo de cuando se vio la pieza el pasado cuatrienio. Yo creo en escuchar a la gente”, dijo Vargas Vidot.

El senador indicó que las agencias de gobierno tocan el proyecto “con un palo, de lejos”. De hecho, no ha recibido interés del Departamento de Salud y el Departamento de la Familia. “Ellos no se han acercado a nosotros, pero espero que sí. Las entidades que acreditan a sus profesionales se han expresado como la Asociación de Sicólogos y Sicólogas y entidades de consejería. Además, que estamos hablando de una orden ejecutiva que fue aprobada”, dijo Vargas Vidot.

Vargas Vidot aludió con ese comentario a una orden ejecutiva firmada por el pasado gobernador Ricardo Rosselló en marzo de 2019 prohibiendo las terapias de conversión.

“Y la orden ejecutiva viene de la Junta de la Asociación de Sicólogos”, dijo Vargas Vidot. “Yo quiero sacar esta discusión de la actitud de la cruzada moral. Quiero llevarlo a la ciencia”.

La pieza legislativa es de Vargas Vidot, Rafael Bernabe, Ana Irma Rivera Lassén y María de Lourdes Santiago.

En el proyecto se definen las terapias de conversión como “aquella práctica o tratamiento provisto por una entidad o profesional licenciado o certificado para proveer servicios de salud mental, que busca cambiar la orientación sexual o identidad de género en un individuo. Incluye cualquier esfuerzo o tratamiento dirigido a cambiar el comportamiento corporal, expresiones o la orientación sexual de un individuo, así como eliminar o reducir atracciones románticas o sexuales o sentimientos hacía individuos del mismo género”.

La medida señala que una terapia de conversión no incluye aquella práctica que provee aceptación, apoyo y comprensión o facilita el obtener ayuda, apoyo y exploración y desarrollo de la identidad. Esto incluye, continúa la pieza, intervenciones neutrales de orientación sexual para prevenir conducta ilegal o prácticas sexuales inadecuadas, que pudieran poner en riesgo la salud física o mental de una persona, siempre que dicha práctica no busque cambiar la orientación sexual o identidad de género del individuo.

La pieza legislativa no proscribe ningún tipo de consejería espiritual, pero sí se señala que ninguna entidad, “persona” o profesional con licencia o certificado para proveer servicios de salud mental, podrá practicar o someter a un o una menor de edad a terapias de conversión, medie o no compensación económica a cambio.

En el caso de que un profesional de la salud se preste para este tipo de tratamiento estaría sujeto a aquellas y medidas disciplinarias establecidas por la Junta Examinadora correspondiente.

Un proyecto similar fue aprobado el pasado cuatrienio en el Senado cuando Eduardo Bhatia, Zoé Laboy, Juan Dalmau Ramírez y Miguel Pereira la sometieron. La medida fue un compromiso programático del pasado gobierno del Partido Nuevo Progresista, pero fue rechazado por la mayoría penepé en la Cámara de Representantes. Según los representantes de La Palma, Laboy falló en demostrar al caucus que la práctica se realiza en Puerto Rico, indicó en aquel entonces el portavoz de la mayoría Gabriel Rodríguez Aguiló.

LOS ARGUMENTOS DE RODRÍGUEZ VEVE

Rodríguez Veve entiende que la medida “obliga” a un ciudadano a cambiar su expresión sexual.

“No se debe prohibirle a nadie también que sí quiere hacer un cambio. Esto es un asunto de respetar la libertad individual de cada cual, tanto el que no quiere cambiar como el que quiere cambiar”, dijo Rodríguez Veve en entrevista con El Nuevo Día.

El proyecto establece penalidades a trabajadores de la salud por lo que en la práctica, según Rodríguez Veve, se impide que un ciudadano busque ayude profesional y “vivir su sexualidad según lo desea”.

“Es el derecho de cada cual decidir sobre si mismo. Este proyecto no distingue en cuáles son las terapias o prácticas que se quieren prohibir. Por ejemplo, no establece una prohibición a prácticas concretas como electro choques, castración químicas, terapias impuestas en contra de la voluntad de la persona. Prácticas con la que presumiblemente todos estaríamos de acuerdo en prohibir”, dijo.

Rodríguez Veve llamó la atención a que la medida es demasiado abarcadora al perseguir prohibir “cualquier esfuerzo dirigido a un fin”.

“Busca prohibir una finalidad, un objetivo, y en este caso es que una persona no pueda decidir no vivir o dejar de vivir una vida LBGTT’, dijo. “Eso no le corresponde a la Legislatura”, agregó al sostener que el proyecto es discriminatorio contra personas que quieren dar un giro a la heterosexualidad.

En el caso de los padres, madres o tutores, la medida supuestamente lo describe como potenciales maltratantes “si no afirman a sus hijos en las ideas y conducta de la diversidad sexual y los educan en una diversidad sexual distinta”.