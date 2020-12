La sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa culminó hoy, sábado, sin que los legisladores del Partido Nuevo Progresista (PNP) coincidieran con los motivos de un proyecto peticionado por el presidente de su partido y gobernador electo, Pedro Pierluisi.

El Proyecto del Senado 1690, el cual había sido radicado por el senador Carmelo Ríos Santiago a petición de Pierluisi, no convenció a los senadores del PNP, quienes lo discutieron en caucus de la mayoría legislativa y entendieron que sentaba un “precedente nefasto”.

Esta medida pretendía sacar el Negociado para el Manejo de Emergencias y la Administración de Desastres (NMEAD) del Departamento de Seguridad Pública (DSP) y eliminar su función como agencia, para que pasara a ser una oficina adscrita a la Oficina del Gobernador. También pretendía eliminar el requisito de educación posgrado para el puesto de director de NMEAD, así como el lenguaje que requería “conocimiento y destrezas en administración”.

La intención de Pierluisi era poder nombrar al laureado rescatista Nino Correa Filomeno como director de NMEAD, pero, en el proceso, algunos expertos consideraban que la medida degradaba la agencia a una oficina sin los mismos poderes y facultades de gerencia en los eventos de emergencia, una apreciación con la cual los senadores coincidieron.

“El problema es que sienta un mal precedente. Es muy peligroso estar legislando para poder hacer un nombramiento... Eso es un precedente que los compañeros entendemos que es sumamente peligroso porque uno no puede estar legislando para una persona en particular”, comentó el vicepresidente del Senado, Henry Neumann Zayas, en un aparte con la prensa.

“También me preocupa que al sacar a Manejo de Emergencias de la sombrilla de Seguridad, ya estaríamos tomando prácticamente una determinación final relacionada a la permanencia de la sombrilla de seguridad y entendemos que eso es algo que necesita más estudio”, agregó Neumann Zayas.

La última sesión del año también culminó sin que el gobierno PNP lograra consentimiento para llenar la vacante al Tribunal Supremo dejada por la salida mandatoria de la jueza asociada Anabelle Rodríguez Rodríguez al cumplir 70 años. Tampoco hubo consentimiento entre las ramas ejecutiva y legislativa para nombrar a un contralor por el término de diez años.

Aunque la gobernadora Wanda Vázquez Garced nombró a la jueza del Tribunal de Apelaciones, Maritere Brignoni Mártir, como jueza asociada del Supremo, el nombramiento tuvo que ser retirado pues no logró los votos necesarios para ser aprobado. El Senado colgó también el nombramiento del CPA Kermit Lucena para la posición de contralor, a la vez que exigió que se nominara a ese cargo al secretario del cuerpo y ex contralor electoral, Manuel Torres Nieves.

Ante la falta de acuerdo entre el Senado y la gobernadora, ambos nombramientos quedan en manos del gobernador electo, quien juramentará al cargo el próximo 2 de enero de 2021. Pierluisi tendrá que negociar los nombramientos sin embargo con una legislatura dominada por el Partido Popular Democrático (PPD) y con la participación de dos partidos nuevos, el Movimiento Victoria Ciudadana y el Proyecto Dignidad.

De hecho, Pierluisi ya sostuvo su primera reunión con el senador popular José Luis Dalmau, quien cuenta con los votos de su delegación para convertirse en el próximo presidente del Senado. Dalmau necesitará, sin embargo, un voto de un legislador de otro partido porque los populares no obtuvieron la mayoría absoluta de los escaños en las elecciones generales.

El presidente senatorial Thomas Rivera Schatz reconoció que se quedaron medidas y nombramientos importantes sobre la mesa. Sobre ese particular, tuvo unas últimas palabras, que indirectamente dirigió a la gobernadora: “Cualquier asunto inconcluso queda para el próximo gobierno... Pretender atender asuntos importantes a última hora no es justo. Los asuntos importantes se atienden con premura y no se dejan para el último minuto. Tiene que quedar claro que aquí no vamos a estar esperando ni los caprichos ni las pretensiones de nadie para poder complacer apetitos particulares o especiales de nadie”.