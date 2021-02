El presidente de Senado, José Luis Dalmau Santiago, advirtió hoy al mediodía que el nombramiento de Héctor Joaquín Sánchez como subsecretario del Departamento de Educación (DE), por sí solo no es un argumento suficiente para rechazar le nombramiento del Elba Aponte Santos como titular de la agencia.

Sin embargo, en entrevista con la prensa en su oficina legislativa, recalcó en que ha sido la postura del Partido Nuevo Progresista despolitizar el DE y que ciertamente eso no se logra con el nombramiento de Sánchez.

Más temprano hoy, el gobernador Pedro Pierluisi dijo que lo que hay contra Sánchez es una “agenda” y defendió sus kilates para ocupar la posición a la que fue designado el excomisionado electoral del Partido Nuevo Progresista.

Cuando se le preguntó a Dalmau Santiago si, específicamente, Aponte Santos tenía que anular el nombramiento de Sánchez para tener alguna posibilidad de ser confirmada en el Senado, Damau Santiago contestó: “por mi parte no voy a poner esa condición, pero formará parte de la evaluación de los compañeros y compañeras del Senado”.

“No voy a presentar objeción, pero forma parte de la evaluación que se va a hacer. He escuchado a compañeros y compañeras hablar que eso formará parte de la evaluación”, agregó.

Cuando se le indicó que él es el líder de la delegación popular en el Senado, contestó: “cuando vaya a votar lo haré en el hemiciclo y sabrán mi voto”.

Un poco antes en la entrevista, sin embargo, Dalmau Santiago dijo que el nombramiento de Sánchez era incompatible con la visión de despolitizar el DE.

“La preocupación que puedo expresar es que la propia nominada... ha expresado su preocupación por la politización de la agencia. Si la información es que se quiere despolitizar la agencia, nombrar al comisionado electoral del PNP es una contradicción”, dijo. “Puede que reúna los requisitos, es una potestad de ella nominarlo, pero va e contra de lo que ellos dijeron, que el DE estaba muy politizado”.

Dalmau Santiago insistió en que quiere que todos los nominados de Pierluisi pasen por el proceso completo de evaluación y dijo que los miembros del caucus popular han solicitado que los nominados presenten sus planes de trabajo. Dijo que, por ahora, no ha recibido información de ningún nominado, tanto los que han llegado formalmente al Senado como los que han sido anunciado públicamente, que enfrente problemas para confirmación.

“Nadie me ha planteado preocupaciones por ahora”, dijo.

Mencionó que el secretario de Salud debe presentar su plan de vacunación contra el Covid-19 y Aponte Santos deberá rendir cuentas sobre su plan para reiniciar las clases presenciales de forma limitada el 4 de marzo y otros asuntos como la reparación de escuelas en el sur, la vacunación de maestros y el protocolo para recibir a los estudiantes.

“Eso es bueno para el país”, dijo Dalmau Santiago.

En cuanto a la controversia con Pierluisi sobre si los titulares de Recursos Naturales y Ambientales, Hacienda y Trabajo y Recursos Humanos deben pasar por la confirmación del Senado, Dalmau Santiago indicó que no ha decido qué curso de acción tomar, pero el que sea se lo notificará primero al gobernador.

La postura de Pierluisi es que el caso de Carlos Romero Barceló vs. Miguel Hernández Agosto le da la razón en el sentido de que estas tres figuras no tienen que pasar por la evaluación del nuevo Senado porque fueron confirmados por el anterior. En el caso de Romero Barceló, en 1980 enfrentó un Senado dominado por el Partido Popular Democrático y el Tribunal Supremo determinó que el gobernante penepé no tenía que enviar secretarios que trabajaron en el gobierno en el cuatrieno anterior.

Dalmau Santiago insiste en que ese caso no aplica al escenario actual ya que las tres figuras en el centro de la controversia fueron nominados por un gobernante distinto.

“Tengo varias vías que puedo discutir con él o ir al tribunal, que se tome la decisión y que ese sea el precedente. Es distinto el caso”, dijo Dalmau Santiago, quien alegó no tener una fecha para llevar el planteamiento.

De hecho, dejó la puerta abierta a tender la disputa mediante legislación o una enmienda constitucional. El Partido Popular Democrático no tiene votos suficientes para ir por encima del veto de un gobernador en la Cámara de Representantes y tampoco tiene votos para aprobar consultas para enmiendas constitucionales.