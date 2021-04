El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, reconoció hoy que Elba Aponte Santos no tiene los votos para ser confirmada como secretaria del Departamento de Educación.

“Hay más personas en contra que a favor. Por lo que veo en los medios, lo que he visto en el hemiciclo, en las vistas públicas, los comentarios que he escuchado, no tiene la mayoría en el hemiciclo”, indicó el líder del Senado en entrevista con El Nuevo Día.

Dalmau Santiago indicó que si confirma este escenario en el caucus de la mayoría, notificaría inmediatamente al gobernador Pedro Pierluisi. Dicho caucus no tiene fecha.

De otra parte, Aponte Santos enfrenta otro voto en contra en la Comisión de Nombramientos, el de Juan Zaragoza.

El presidente de la Comisión de Hacienda, quien indicó a principios de semana que le había impresionado una especie de agenda de trabajo que la nominada presentó en su vista de evaluación de nombramiento del lunes. Sin embargo, en ese momento no quiso indicar cómo votaría ante un posible informe positivo de la nominada.

PUBLICIDAD

“Sigo teniendo la preocupación con ella, de que es un bocado muy grande para ella. Son $2,500 millones estatales, como $500 millones federales. Le había dicho que esa es la entidad en que más contratos se dan, es a diestra y siniestra. Miré los resumés de los miembros del equipo ejecutivo y no veo mucha fortaleza ahí”, señaló Zaragoza en entrevista con El Nuevo Día.

“No tiene experiencia gerencial y es verdad que no vas a conseguir al presidente del Banco Popular para correr Educación, pero por lo menos reconoce eso y rodeate de gente capacitada. No veo ese reconocimiento. Veo mucha disposición de ella, que va a ella, que va pa’lante y que está comprometida... Pero necesita las herramientas y la veo un poco ingenua. No está consciente del monstruo que le pusieron encima. A mi me nombran a secretario de Educación y me tienen que medicar”, señaló.

En días recientes, El Nuevo Día ha publicado que otros nueve miembros de la Comisión de Nombramientos del Senado se oponen, al momento, a la designación de Aponte Santos.

Estos son: Marially González, Javier Aponte Dalmau, Gretchen Hau, Migdalia González, Ramón Ruiz Nieves, María de Lourdes Santiago, Ana Irma Rivera Lassén, Joanne Rodríguez Veve y José Vargas Vidot.

No se han expresado categóricamente José Luis Dalmau Santiago, Elizabeth Rosa y Rubén Soto.

Los tres miembros penepés de la comisión, Thomas Rivera Schatz, William Villafañe y Gregorio Matías, favorecen el nombramiento, al igual que Ada García Montes.