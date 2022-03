El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, criticó el mensaje de estado de situación del gobernador Pedro Pierluisi al indicar que refleja “dejadez, la falta de ejecución, la improvisación y el adjudicarse obra que fue legislada, radicada y aprobada por la Legislatura popular”.

En una conferencia de prensa acompañado por varios senadores, Dalmau Santiago acusó a Pierluisi de querer adjudicarse como un logro el aumento al salario mínimo, cuando señaló que se trató de una pieza legislativa que salió de la Legislatura.

“Luego que se adjudica ese logro como de él, no dice que vetó la Reforma Laboral”, dijo Dalmau Santiago, quien igualmente lo criticó por supuestamente “hacerse de la vista larga” al permitir aumentos en peajes, energía y agua potable mientras resalta en su mensaje que se aumento el salario mínimo.

“Habla de fondos federales que llegan, millones por los cuales no hizo ningún trabajo para que llegaran. Llegan por la relación política que tiene Puerto Rico con Estados Unidos”, dijo mientras arremetía en su contra por la lentitud con que se han desembolsado fondos de recuperación.

Dalmau Santiago señaló que si bien Pierluisi dice que favorece la moratoria sobre el pago de la crudita, se trata de legislación que ha salido del Senado.

“La desfachatez más grande es que diga que es defensor del ambiente cuando se conocen los problemas ambientales que hay en el país en diferentes áreas donde él y su Gobierno se han hecho de la vista larga”, dijo.

Dalmau Santiago también lo criticó por vetar el 25% de las medidas legislativas, por no hablar sobre la necesidad de agilizar la tramitación de permisos, sobre la necesidad de atender el rezago escolar producto de la pandemia, por no hablar sobre la necesidad de que la Universidad de Puerto Rico reciba más estudiantes y por ser uno de los Gobernadores que menos legislación ha presentado, según indicó.

“Solamente el Senado de Puerto Rico ha rechazado tres nombramientos y los demás que se han retirado no cumplen con los requisitos”, dijo el presidente del Senado. “Se han atendido con responsabilidad los nombramientos y si no cumplen los requisitos y no tienen los votos, no se van a aprobar porque no somos sello de goma de nadie”.

/ El gobernador Pedro Pierluisi ofreció su segundo mensaje de situación del Estado ante los miembros de la Legislatura de Puerto Rico en el hemiciclo de la Cámara de Representantes. (David Villafañe Ramos)

Pierluisi discutió, en su mensaje, parte de la distribución del presupuesto para el próximo año fiscal. (Xavier J. Araújo Berríos)

A diferencia del primer mensaje ofrecido por Pierluisi el año pasado, en esta ocasión no se suscitaron protestas en las afueras del Capitolio. (David Villafañe Ramos)

Los legisladores tampoco desplegaron, en esta ocasión, pancartas ni realizaron manifestaciones antes o durante el mensaje de Pierluisi. (David Villafañe Ramos)

Pedro Pierluisi saluda a la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, quien asistió al mensaje en el Capitolio. (Xavier J. Araújo Berríos)

El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael "Tatito" Hernández, saluda al gobernador Pedro Pierluisi tras hacer su entrada el hemiciclo. (Xavier J. Araújo Berríos)

Pierluisi dedicó la primer parte de su mensaje de situación del Estado para enumerar los logros alcanzados por su gestión en la gobernación. (Xavier J. Araújo Berríos)

Pierluisi, además, detalló parte de la distribución de los fondos disponibles para el presupuesto del próximo año fiscal. (Xavier J. Araújo Berríos)

El gobernador también contó con varios invitados en el hemiciclo, incluyendo ciudadanos que lograron adquirir viviendas, o reparar sus hogares existentes, mediante programas del gobierno. (Xavier J. Araújo Berríos)

Los anuncios de inversiones realizadas por Pierluisi incluyeron fondos para nuevas academias de la Policía y Bomberos, recogido de desperdicios sólidos, inversiones en servicios de salud y cambio climático y mejoras a procesos gubernamentales. (Xavier J. Araújo Berríos)

En el caso del senador Juan Zaragoza, cuestionó por qué Pierluisi no habló de lo que llamó un plan de desarrollo económico mientras, según dijo, la economía “corre con fondos federales”.

“¿Qué va a pasar cuando eso se acabe”?, cuestionó al también criticar que no se hablara sobre el crédito contra el 4% aplicado a las empresas foráneas y tampoco sobre el Departamento de Educación.

“¿Ahora el Departamento de Educación es un departamento ejemplar?”, cuestionó.