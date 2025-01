“Decir que no va a tener los votos creo que es muy prematuro”: senadores se expresan sobre confirmación de designado secretario del DRNA

“Cada nominado debe tener la oportunidad de explicar y él va a tener esa oportunidad. El decir que no va a tener los votos (para su confirmación) creo que es muy prematuro . Ya hay gente con conclusiones y no sabemos como ocurrió y se dio el proceso (de la firma de la orden). Vamos a darle la oportunidad" , señaló Juan Oscar Morales , portavoz alterno del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Senado.

La senadora del Partido Popular Democrático (PPD) Ada Álvarez Conde aplaudió la celebración de la vista de interpelación y que, en vez de tirarle un “toallazo” al nominado, el Senado haya optado por la convocatoria. “Creo que el que él no haya dicho nada hasta que fue convocado es muy sospechoso y descalificante. La vista nos dará luz, pero no empezó bien. No soy de enjuiciar a nadie por lo que no ha hecho, el detalle es lo que ha hecho, cómo llegó eso ahí“, aseveró.