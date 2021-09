El caucus de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara de Representantes, liderado por su portavoz, Carlos “Johnny” Méndez, rechazó llegar a cualquier acuerdo con la Junta de Supervisión Fiscal que tenga el efecto de reducir las pensiones de los jubilados del gobierno.

El cónclave estadista también señaló que el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández, se encuentra negociando intercambiar la aprobación del plan de ajuste fiscal, el cual incluye reducción a las pensiones, por un aumento al presupuesto de la Asamblea Legislativa.

“Esto es algo bien sencillo, esta delegación del PNP no le va a dar su voto a ninguna legislación, ninguna, que contemple reducciones en las pensiones que reciben nuestros servidores públicos jubilados. No vamos a negociar eso. El actual plan de ajuste fiscal tendría el efecto de bajar las pensiones de los retirados generando menos de $2,000 en compensación directa. Eso es la realidad y nosotros no nos vamos a prestar para ello, por el contrario, vamos a combatirlo en todos los frentes”, dijeron los legisladores novoprogresistas.

Los legisladores de la Palma destacaron que se suponía que la administración del Partido Popular Democrático hubiese ingresado, mínimo, $40 millones en aportaciones especiales al sistema de retiro del gobierno central desde el 2014 hasta el 2016. Eso nunca sucedió.

“Tampoco vamos a dar nuestro voto a legislación que contemple algún tipo de aumento en las contribuciones que paga nuestra gente. Eso no va a pasar”, agregaron.