En un giro de última hora, el presidente de la Cámara de Representante, Rafael “Tatito” Hernández, ordenó sacar esta tarde de la lista de votación final el proyecto de ley que reduce de 35 años a 25 años –y de 15 años a 10 años en el caso de menores sentenciados como adultos- el tiempo mínimo a cumplirse en la cárcel en caso de sentencias por asesinato en primer grado antes de cualificar para libertad bajo palabra.

El Proyecto del Senado 437, de las senadoras Gretchen Hau y Joanne Rodríguez Veve, también dispone que, en delitos graves cuya sentencia fija sea de 50 años -como es el caso de asesinato en segundo grado-, el convicto podrá ser considerado para los beneficios de libertad bajo palabra tras cumplir 15 años en cárcel y no 20 años como se dispone actualmente. En el caso de menores sentenciados como adultos, se reduce esa cantidad de 10 años a cinco años.

La reducción en los términos para cualificar para libertad bajo palabra no aplicaría a convictos por agresión sexual o pornografía infantil.

Hernández Montañez había dicho a El Nuevo Día que la medida no tenía los votos tras la celebración de una reunión de caucus hace varias semanas. Esta tarde el portavoz popular Ángel Matos García se limitó a indicar que Hernández Montañez tomó la determinación y que se discutirá en otra reunión del caucus el martes que viene.

El Departamento de Justicia se opone a la medida, que tiene un efecto retroactivo.

Para el cálculo de estos términos, el proyecto dispone que se tomará en cuenta la sentencia más larga en caso de que el convicto esté cumpliendo sentencias consecutivas. El Departamento de Justicia se opone a esta disposición y a que el proyecto tenga aplicación retroactiva, es decir, que beneficie a convictos actuales.

La medida está fundamentada en que, en muchas ocasiones, una sentencia por asesinato en primer grado, que tiene una pena fija de 99 años, viene acompañada por otras sanciones carcelarias a ser cumplidas de manera consecutiva, lo que ha dado paso a sentencias de cientos de años.

Al defender la medida en el pleno, el portavoz penepé Carlos “Johnny” Méndez Núñez rechazó que la medida tenga le efecto de abrir las puertas de las cárceles.

“Hay que cumplir con unas condiciones establecidas. Este proyecto tiene como base el darle una oportunidad a seres humanos que pudieron haber cometido un error en algún momento en su vida para que puedan reintegrarse a la libre comunidad y tengan una nueva oportunidad con su núcleo familiar tras tener un proceso de introspección en el sistema carcelario”, dijo Méndez Núñez.

A última hora, varias medidas importantes como la que propone una consulta popular para dar paso a la despenalización de la marihuana quecaron sobre el tintento. Igualmente una serie de medidas anticorrupción presentadas por la organización Somos Más.

Matos García indicó que la medida sobre la marihuana hubiera tomado unas tres horas de debate y señaló que el presidente cameral Rafael “Tatito” Hernández

Hoy también, y luego de que se aprobara a viva voz, fue dejado en lo que se conoce como asuntos pendientes el Proyecto del Senado 78, que aumenta las capacidades permitidas por ley actualmente a los naturópatas licenciados y las equipara con las capacidades de doctores en naturopatía.

“El proyecto pretende equiparar al naturópata doctor con las funciones del naturópata licenciado y eso nos trae cuestionamientos y tenemos que preguntarnos qué opina el Departamento de Salud, que fue a las vistas públicas y rechazaron el PS78 porque entiende que esa función que se les da atenta contra la salud pública”, dijo Morales. “Los licenciados no tienen la educación formal que se requiera para interpretar un laboratorio”, agregó al referirse a la capacidad que tendrían los naturópatas licenciado de recomendar laboratorios e interpretarlos.

Morales indicó que la presidenta de la Comisión de Salud rindió un informe positivo de la medida, pero le votó en contra.

El proyecto, radicado por petición, fue presentado por el senador independiente José Vargas Vidot.

La medida por ejemplo, modifica el estado de derecho para que el naturópata licenciado, que actualmente prescribe y recomienda tratamientos de alimentación natural o integral y otros productos naturales, no tóxicos que no requieran prescripción médica a: “prescribir o recomendar con fines preventivos o terapéuticos, alimentación integral y suplementos de grado profesional o de venta libre, tales como: fitoterapéuticos, nutracéuticos, medicamentos homeopáticos clásicos, compuestos y antihomotóxicos, extractos de plantas, compuestos liposomales de origen natural, vitaminas, minerales, enzimáticos digestivos de amplio espectro, suplementos dietéticos y fórmulas glandulares y hormonales, entre otros productos de origen natural y botánico, comúnmente empleados en la práctica de la Naturopatía, que no sean tóxicos o requieran prescripción médica”, según lee el proyecto.

El representante José Bernardo Márquez también se opuso a la medida y señaló que la medida “desdibuja’ los campos de acción de las dos profesiones.

“Se ampliaría facultades a los naturópatas cuando el dominio n de ciertas materias no son equivalentes”, dijo Márquez Reyes. “La formación (académica) es distinta”.

“La ley tal cual está hace un balance adecuado”, insistió.

Márquez Reyes también recordó que unos estudiantes decidieron estudiar medicina naturopática bajo lo que define la ley, mientras que otros buscaron estudiar para lograr una licencia en naturopatía.

“La ley atiende de manera adecuada esta profesión”, dijo.

El novoprogresista Gabriel Rodríguez Aguiló sostuvo que el lenguaje de la medida es “muy abierto” y señaló que convertirlo en ley resultaría peligroso.

“Cuando hablan de referir, interpretar u ordenar pruebas clínicas de laboratorio… no es muy específico”, dijo Rodríguez Aguiló al señalar que trata de pruebas ordenadas por especialistas. “Hacen falta más definiciones y hace falta más claridad en el lenguaje”.