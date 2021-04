El director ejecutivo de la Autoridad de Alianzas Público Privadas (AAPP), Fermín Fontanés, defendió esta mañana el contrato concedido a la empresa HMS Ferries para administrar el sistema de transportación marítima, en una vista de la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía del Senado, presidida por el portavoz popular Javier Aponte Dalmau.

Fontanés hizo referencia a una serie de métricas de desempeño consignadas en el proyecto y una lista de escenarios en que la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM) podría dar por terminado el contrato.

El funcionario indicó que HMS Ferries estaría expuesta a multas de entre $5,000 y $20,000 mensuales por el incumplimiento con el itinerario de viajes, con “la tasa mensual de viajes perdidos”, por la cantidad de viajes que salgan antes de tiempo, por no notificar planes de emergencia a los viajeros, por no notificar incidentes de seguridad, por no limpiar adecuadamente las embarcaciones y terminales y por no cumplir con los requisitos de emisión de boletos.

“La ATM puede declarar al Operador en incumplimiento y dar por terminado el contrato”, indicó.

El Convenio se divide en tres fases, siendo la primera de una duración de tres años e incluye el proceso de transición. Durante esa primera fase, todos los gastos incurridos por la privatizadora serán reembolsados, pero de igual forma las tarifas cobradas serán transferidas al Estado.

“Este periodo de tres años representa el tiempo adecuado y necesario para que la ATM ponga en condición todos los activos utilizados en la operación del sistema de transporte marítimo y se asegure, además, de que cumplen con los estándares aplicables, antes de transferir su operación al operador privado”, indicó Fontanés.

Ese periodo de transición incluirá el establecimiento de un sistema de venta de boletos que será manejado por HMS Ferries y deberá estar listo durante los primeros 12 meses de la primera fase. Ese sistema de venta de boletos, que operará también en una aplicación de teléfonos móviles, incluirá un portal electrónico que deberá incluir, como mínimo, información sobre los horarios, tarifas, emisión de boletos electrónicos, guías del usuario y detalles de las políticas de ATM.

También en esa primera fase la ATM “podrá requerirle al HMS Ferries aumentar la frecuencia del servicio de transporte marítimo a cambio de aumentos pre-acordados en la compensación”, indicó Fontanés. Igualmente, en esa fase la ATM está obligada a proveerle a HMS Ferries ocho embarcaciones y las instalaciones, aunque retendrá su titularidad.

“Para eso las arreglamos y las operamos nosotros y ábrele la puerta al privqtizadir que cobre lo que sea por llevar a los turistas”, dijo Aponte Dalmau.

La segunda fase del contrato tendrá una duración de 20 años y, como está descrito en la ponencia presentada por Fontanés, será el tiempo “adecuado para que el sector privado pueda recuperar los beneficios”, aunque también será el periodo en que la privatizadora enfrentaría los riesgos que vendrían incluidos en la operación. Por ejemplo, HMS Ferries estaría obligada a costear las reparaciones, reemplazos, trabajos de construcción y darles mantenimiento a las embarcaciones.

Es en esa segunda fase de 20 años que el operador recibirá del gobierno el pago fijo o subsidio anual, que ascenderá a $31.1 millones y podrá retener también el cobro de la tarifa. En el contrato se consignó que HMS Ferries está obligado a proveer y mantener una fianza de $5 millones para garantizar el pago de sus obligaciones bajo el contrato y una terminación del contrato le permitiría al gobierno a recuperar hasta $10 millones.

También en esa segunda fase HMS Ferries podrá solicitar aumentar sus tarifas no más de una vez cada tres años por una cantidad que no excederá el 1% por año, ello sujeto a la aprobación previa de la ATM y de la Federal Transit Administration (FTA, por sus siglas en inglés).

“Al cabo de los 23 años del acuerdo, y de ejecutarse los aumentos conforme al Contrato, el aumento en la tarifa no sobrepasará los 55 centavos para los residentes de Culebra, y 50 centavos para los residentes de Vieques”, indicó Fontanés.

“El Contrato está diseñado de tal forma que se transfiere la mayoría de los riesgos y responsabilidades de la operación al Operador durante la Fase 2, mientras que durante la Fase 1 es la ATM quien retiene la mayoría del riesgo, teniéndose en cuenta que se estará llevando en ese periodo la transición del servicio”, abundó el ejecutivo.

Preguntando por Aponte Dalmau sobre cuál era la lógica de firmar un contrato cuando las lanchas están saldas y mientras se reciben fondos federales para subvencionar el servicio, Fontanés argumentó que el servicio “siempre” ha sido deficiente y que no ha sido confiable ni estable. “En los últimos 14 años hemos tenido 14 directores ejecutivos (de ATM). Se estaba buscando una estabilidad a largo plazo”, señaló.

“Es darles a los viequenses y culebrenses esa estabilidad”, insistió Fontanés. “Es un proyecto prioritario de administración para completar lo que se había iniciado en la pasada administración (de Alejandro García Padilla).

Aponte Dalmau, durante la vista, dijo que que el contrato realmente es una “donación”. ‘Está donando los primeros tres años a la empresa activos pagados por el gobierno federal”, sostuvo. Aponte Dalmau argumentó que la privatizadora luego podría aumentar la tarifa y tener ganancias con los activos del pueblo.

“Si el sistema no genera ganancias, tienen que operar bajo esas condiciones”, indicó Fontanés.

Según Fontanés, la inestabilidad en el servicio de lanchas incluso puso en peligro el acceso a fondos federales.

El dictor de las APP argumentó que HMS tendrá que cumplir con las métricas de desempeño impuestas en la fase 2, la proyección de ingresos en dicha fase, tendrá que encargarse (con el pago anual del Estado) de los costos de operación, de instalaciones, embarcaciones y equipo e igualmente los costos de mantenimiento.

El contrato, firmado el 27 de octubre del año pasado al amparo de la Ley de las Alianzas Público Privadas (Ley 29-2009), fue el producto de un proceso que comenzó en el 2017 y arrancó, específicamente, con la publicación de un borrador de solicitud de cualificaciones el 16 de octubre de ese mismo año. El 13 de junio de 2018 se publicaría la Solicitud formal de Cualificaciones.

La firma del contrato ha sido objeto de críticas, particularmente de residentes de Vieques y de Culebra quienes han denunciado que fueron mantenidos a oscuras mientras se implementaban las negociaciones de manera confidencial.

En abril de 2018 se publicó un estudio en que se concluyó que la mejor alternativa era traspasar las responsabilidades y riegos de la operación del servicio de transporte marítimo a una entidad privada. En el proceso de licitación participaron: Balearia Caribbean, HMS Ferries, Priority Roro Services, Puerto Rico Fast Ferries y Seastreak presentaron propuestas.

Luego de un proceso burocrático, quedaron dos proponentes “invitados” HMS y Puerto Rico Fast Ferries. El 14 de junio de 2019 se seleccionó a HMS como “proponente preferido”.

“La selección de HMS fue la culminación de un proceso robusto de licitación que duró más de dos años. Los pormenores de dicho procedimiento están recogidos en el Informe de Alianza redactado por el Comité y en el cual se detalla cada una de las gestiones realizadas en el proceso de RFP y los fundamentos que justifican la recomendación para la adjudicación del Proyecto a HMS”, reza la ponencia de Fontanés.

CRÍTICAS DE APONTE DALMAU

Al finalizar la vista pública, Aponte Dalmau señaló que este proceso de privatización gira en torno a la desmantelación de una entidad pública, utilizando fondos públicos.

“En este caso es peor, porque utilizan ocho embarcaciones, pagadas la mayoría con fondos federales y cuando les preguntamos sobre qué modelos (de privatización) de Estados Unidos habían utilizados, no pudieron contestar”, dijo Aponte Dalmau. “Es un privado que no está aportando ni una lancha, en un contrato de 23 años y tres la ATM le tiene que entregar en condiciones las embarcaciones. No asumen un riesgo ni inversión en el proceso”, señaló.

Aponte Dalmau señaló que el operador podría estar generando $10 millones en ganancias sin invertir en el mantenimiento de embarcaciones y sin tomarse en consideración el incremento en la tarifa al que tendrían derecho a partir del tercero año del contrato.

“Ese contrato a largo plazo, por 23 años, no es otra cosa que un gravamen a los activos del pueblo de Puerto Rico, muchos de ellos financiados por el gobierno federal, buscando un subterfugio para que una empresa privada genere riquezas”, dijo Aponte Dalmau al plantear, como alternativa, mantener un sistema privado exclusivo para turismo y que el sistema público sea exclusivamente para el transporte de residentes.