El director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Josué Colón, rechazó hoy que se le realizaran acercamientos para asumir la dirección de LUMA Energy, en momentos en que políticos de todos los partidos y sectores de la sociedad civil demandan la cancelación del contrato otorgado a la empresa energética desde el 1 de junio de 2021 para manejar la red de transmisión y distribución de energía eléctrica en el país.

“Estamos concentrados en la generación… a mí no me gusta entrar en especulaciones, yo sigo haciendo mi trabajo conforme a las obligaciones que se me confirieron y tratando de cumplir con la política pública que está vigente”, dijo Colón tras participar en una vista pública ante la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía del Senado en la que reiteró que LUMA Energy tiene que mejorar su desempeño en la respuesta a las averías y en el mantenimiento de las líneas de transmisión y distribución.

“Nosotros vamos a estar donde el señor gobernador (Pedro Pierluisi) entienda que podamos ayudarlo en la encomienda que tiene con Puerto Rico. La delegación que tenemos hasta el presente es la energía eléctrica, generación y todo los demás sistemas de agua que hay en Puerto Rico, represas, embalses y canales de riego. Más allá de eso, no hay ninguna otra conversación”, sostuvo el ingeniero.

Al reaccionar a las propuestas que lanzó hoy el presidente del Senado, José Luis Dalmau, para allanar el camino a una nueva transición en la AEE, Colón dijo que “si se cambia el andamiaje, las leyes que existen que son las que dan paso a todo lo que está ocurriendo y la Asamblea Legislativa y el señor gobernador determinan enmendar algo, a nosotros nos toca cumplir con lo que se apruebe”.

“Lo que determinen y nos toque, nosotros lo vamos a hacer, lo que tenemos, lo que sea. Qué va a ocurrir o no va a ocurrir o que uno favorece o no favorece, ese no es nuestro rol en este momento. Los procesos deben continuar, las evaluaciones. Hay unas conversaciones que el señor gobernador indicó que tuvo, eso es público. Se espera que tomen en cuenta la opinión o petición del gobernador. Mi sugerencia a LUMA es que lo tomen en cuenta, es el primer ejecutivo electo de Puerto Rico y se expresó”, sostuvo Colón.

Dijo que es el Negociado de Energía de Puerto Rico, como ente regulador, al que corresponde expresarse en torno a las métricas que le vayan a imponer a LUMA para evaluar su desempeño.

“Nosotros en la Autoridad lo que hacemos es compartir toda la data que se nos pide. Ahí están todos los promedios de data del área de transmisión y distribución, servicio al cliente. De ahí se pueden sacar datos para utilizarlos de base con otras jurisdicciones en Estados Unidos, pero el Negociado es el que determina que es lo quiera imponer junto con el administrador del contrato”, sostuvo

“Tienen que mejorar, nosotros nos hemos expresado tanto verbal como por escrito sobre ese particular. Lo primero que tienen que mejorar es la respuesta a las averías. No puede haber gente sin luz un ‘weekend’ (fin de semana), no puede haber gente que se quede sin luz de un día para otro, a menos que la avería sea de una magnitud tal que no hay manera (de corregirla). Pero si de ordinario es algo que no es tan complejo, se debe hacer el esfuerzo mayor porque el cliente tenga servicio de inmediato, cumpliendo con todas las normas de seguridad”, indicó Colón.

En segundo lugar, dijo que LUMA tiene que atender el mantenimiento de las líneas. “La red de transmisión y distribución es como decir las arterias del cuerpo humano. De miles de componentes que hay, que todos tienen su importancia, ese en particular en un sistema aislado como el nuestro tiene que estar al día lo más posible en el asunto de mantenimiento, que no es otra cosa que el desganche de la vegetación. La mayoría de las averías surgen por eso”, expresó.

Colón dijo que LUMA tiene la obligación de proponer cuáles serán las métricas que finalmente se apliquen para ser elegible a recibir una compensación de incentivo financiero, sujeto a la aprobación del Negociado de Energía. “El Caso Métricas de LUMA, actualmente se encuentra en proceso de descubrimiento de prueba con participación ciudadana y eventualmente tendrá vistas públicas para establecer las métricas y los porcientos aplicables a LUMA. No obstante, al momento, no se ha establecido ni incentivo ni penalidad alguna por el incumplimiento de estas métricas”, explicó Colón.

“Es importante señalar que el Negociado de Energía se encuentra evaluando la información sometida por LUMA y la AEE. De hecho, la Resolución del 18 de agosto ordenó a LUMA y a la Autoridad, entre otras cosas, a cumplir con determinado requerimiento de información, incluyendo presentar en o antes del 1 de septiembre de 2022 una moción explicativa detallando la causa de las métricas no alcanzadas, así como las medidas correctivas a ser implementadas”, indicó por su parte, la comisionada del Negociado de Energía, Lilliam Mateo.

Mientras, el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Ángel Figueroa Jaramillo, abogó por la cancelación del contrato de LUMA Energy.

“Hemos visto cómo en los pasados meses la cantidad de apagones ha aumentado, se han prendido en fuego múltiples subestaciones y ha habido un empeoramiento del servicio de energía eléctrica a la vez que se observa una falta de fiscalización general en torno a las operaciones de dicha entidad privada. De hecho, al día de hoy LUMA no ha entregado los informes solicitados en torno a las causas de los siniestros que dejaron a miles de abonados sin luz”, sostuvo Figueroa Jaramillo al resaltar que se han registrado ocho incendios de equipo en un año.

“Sobre el incendio de Monacillos hay un montón de documentos clasificados como confidenciales”, dijo, al tiempo que reclamó “falta de transparencia” de la empresa.

En torno a la mención del exdirector ejecutivo de la AEE, José Ortiz, como principal oficial ejecutivo (CEO, en inglés) de LUMA, dijo que lo veía muy lejano porque “habría un problema de ética, pues él negoció y firmó el contrato”.

Figueroa Jaramillo propuso a los legisladores que consideren prohibir “las puertas giratorias” en los procesos de las alianzas público privadas y que la limitación debe extenderse al gobernador de turno y a todas las personas que participaron en el estudio de deseabilidad, los directivos de AAFAF (Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico) y los empleados de confianza que manejen el proceso de evaluación de la alianza público privada.

El senador y presidente de la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía, Javier Aponte Dalmau, dijo que convocará varias vistas sobre el contrato de LUMA Energy y su ejecución.

“Toda esta evaluación va en aras de preparar al Senado para un proceso de evaluación judicial sobre cada uno de estos contratos”, dijo en referencia a los contratos otorgados bajo la ley de las Alianzas Público Privadas.