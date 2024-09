“No fue tan productiva”: Domingo Emanuelli acude vista senatorial sobre la excarcelación de Hermes Ávila

Más temprano, Emanuelli se negó a comparecer a una primera citación, ya que se hacía referencia a discutir los hechos que rodearon la liberación del convicto, y argumentó que, “cuando estás realizando una investigación de carácter criminal, y no ha terminado, tú no puedes discutir los hechos” .

No obstante, cuando Vargas Vidot explicó que su intención era hacer principalmente un interrogatorio respecto a un análisis jurídico de la ley y los reglamentos que permitieron la salida de Ávila Vázquez, sin interferir en la investigación que Justicia conduce, Emanuelli accedió.

“Nunca le he pedido al secretario que venga a discutir con nosotros un sumario fiscal. No, nosotros no estamos en esas. Nosotros invitamos al secretario, con mucho respeto, porque entendemos, como él mismo lo entiende en su carta, que es importante para el proceso adjudicativo de esta comisión que, básicamente, se entiende en la labor fundamentalmente legislativa de enmendar piezas legislativas y evitar, en un futuro, que tragedias de esta naturaleza se desarrollen”, señaló el legislador.