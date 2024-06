Dominion no ha concluido la investigación sobre las fallas reportadas en las primarias del 2 de junio

El vicepresidente de Certificación y Cumplimiento de Dominion Voting Systems , Bob Gyles , señaló este miércoles que la empresa no ha culminado la investigación sobre las fallas técnicas con las máquinas de escrutinio electrónico durante las primarias del 2 de junio y no podrán hacerlo hasta tanto la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) complete el escrutinio.

Preliminarmente, sin embargo, aseguran que han identificado y resuelto la situación, aunque aún tienen que determinar qué causó la falla, así como su magnitud, y comprobar que los ajustes realizados al sistema de programación son los correctos. “Estamos en el proceso, pero, como usted sabe, el escrutinio no se ha concluido, así que una vez concluya podremos culminar la investigación al respecto”, aseveró Gyles ante los miembros de la Comisión de Asuntos Electorales de la Cámara de Representantes .

“¿Usted puede garantizarle, hoy, al país que no vuelve a ocurrir esta falla?”, cuestionó el representante José “Conny” Varela .

A pesar de que la empresa tiene presencia en 27 estados, Puerto Rico es el único cliente de Dominion que utiliza este sistema de transmisión de resultados –que está bajo la custodia de un tercero– en lugar de la aplicación Results Tally and Reporting (RTR). “El ‘issue’ no fue con la transmisión, el problema fue con el expediente de exportación que se generó para la transmisión” , detalló el portavoz de Dominion.

Abordado sobre si lo sucedido se pudo haber identificado con la realización de un simulacro, Gyles declaró que dependería del alcance o nivel de la prueba. “Hasta que no culmine el escrutinio, no podemos determinar si un simulacro de elección hubiese podido detectar las fallas. Eso es parte de lo que hemos estado discutiendo con la CEE”, respondió Gyles, quien no pudo precisar si Reydi fue utilizado en los eventos electorales de 2016 y 2020.