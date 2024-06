Presidenta alterna de la CEE exigirá respuestas adicionales a Dominion sobre fallas técnicas en las primarias

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado y regístrate aquí en el boletín Pulso Político .

Al momento de esta publicación, la carta no había sido enviada a Dominion y, en la vista, Padilla Rivera no reveló su contenido. “Venimos de un asunto del 2020, donde hubo una bifurcación de las primarias, y trabajamos arduamente para brindarle al país unas primarias confiables y seguras, y que pudiese el país restablecer la confianza en la CEE. Evidentemente, reconocemos que este asunto, con relación a la divulgación de resultados, no abonó a que esto fuera así”, afirmó.