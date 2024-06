Un “error” de programación provocó incongruencias con las máquinas de escrutinio electrónico durante las primarias

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado y regístrate aquí en el boletín Pulso Político .

El día del evento, hace dos domingos, hubo problemas con algunas máquinas que no leían papeletas, las “masticaban”, no transmitían los resultados o no contaron los votos correctamente, según denuncias de las comisionadas electorales del Partido Popular Democrático, Karla Angleró, y del Partido Nuevo Progresista, Vanessa Santo Domingo.