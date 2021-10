Abogados del Departamento de Justicia argumentaron ayer, viernes, ante el Tribunal Supremo que la potestad que ahora tiene el Alto Foro para seleccionar al presidente y presidente alterno de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) no infringe en el sistema constitucional de separación de poderes.

Los abogados Fernando Figueroa Santiago, Omar Andino Figueroa, Mabel Sotomayor Hernández y Mariola Abreu Acevedo también plantearon que el Senado no tiene legitimación activa en el pleito. Alegaron que dicho cuerpo legislativo no ha sufrido un daño. Además, argumentaron que dicha cámara no podría presentar la demanda sin que entrara también en el litigio la Cámara de Representantes, dado a que se alega que la Asamblea Legislativa en su conjunto sufrió un daño.

La Cámara solicitó entrar al caso como amigo de la corte.

En esencia, la postura del Departamento de justicia, a través de la Oficina del Procurador General, es que la CEE no es un departamento del ejecutivo, que está separada de la Rama Ejecutiva y que, al tratarse de un organismo creado por ley, su liderato puede ser nominado y confirmado “como se disponga por ley”, que es precisamente lo que se hizo con la Ley Electoral (Ley 58-2020).

La Oficina del Procurador General también sostuvo que la controversia no llegó al Supremo por voluntad propia, sino porque el Senado “se negó a actuar” sobre los nominados del gobernador Pedro Pierluisi.

El argumento del Senado, entre otras cosas, consiste en que la Ley Electoral viola la doctrina de separación de poderes al dejar en manos de una rama constitucional, en este caso el Poder Judicial, la facultad de nombrar a la dirección del liderato de una dependencia del Ejecutivo y que, de ordinario, también requiere la autorización de la Legislatura.

Los letrados del gobierno indicaron que la Constitución dicta que se dispondrá “por ley” todo lo concerniente al proceso electoral, al punto, argumentaron, que la predecesora de la CEE, la Junta Insular de Elecciones no fue creada por la Constitución. Igualmente señalaron que la Carta Magna establece que el Ejecutivo podrá nombrar secretarios según disponga la Constitución “o por ley”.

También argumentan que nada en la Constitución de Puerto Rico prohíbe que el Alto Foro escoja al presidente y presidente alterno de la CEE. Igualmente, señalaron que históricamente la selección del liderato de la CEE no ha estado en manos del Ejecutivo ni del Legislativo y sí sobre los hombros de los comisionados electorales.

“El Senado falla al alegar que se le está privando de una prerrogativa constitucional, que como cuestión histórica, generalmente no ha tenido”, indicaron. “El conceder ese poder de nombramiento al pleno del Tribunal Supremo es constitucionalmente permisible”, indicaron al sostener que históricamente el Poder Judicial ha funciones que atañen al proceso electoral.

En su escrito, el gobierno indica que el Tribunal federal ha validado “esquemas legislativos que entremezclan las funciones de las tres ramas constitucionales siempre y cuando no representen riesgos de usurpación (de poderes) o engrandecimiento”, señalaron. “Siempre que no socave las prerrogativas de las demás ramas”, añadieron.