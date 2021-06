El presidente del Negociado de Energía (NEPR), Edison Avilés Deliz, sostuvo esta mañana que la decisión de reconocer que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) recibiría a lo largo del 2020 fondos de la Agencia federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) para compensar por la salida del sistema de la Central Costa Sur evitó aumentos mayores en el costo de la luz.

Según Avilés Deliz, de no haber estado disponible el dinero de FEMA, el aumento hubiese sido de 17 centavos kilovatio hora.

En total, el negociado difirió $173.4 millones al revisar trimestralmente la facturación el año pasado, informó Avilés Deliz durante una vista pública de la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía del Senado.

El presidente de la comisión, Javier Aponte Dalmau, citó la audiencia para conocer la lógica detrás de la autorización en de un incremento de .81 centavos kilovatio/hora en la factura que se recibió entre enero y marzo. El senador popular levantó dudas sobre por qué ese ajuste se dio precisamente luego de las elecciones generales.

Avilés Deliz y el comisionado Ángel Rivera de la Cruz indicaron que la evaluación trimestral, conocida también como una “reconciliación”, siempre provocará que el negociado haga uno de estos ejercicios sobre los costos incurridos por la AEE, ahora LUMA Energy, el mes después de las elecciones.

“Casualmente en un trimestre que ocurre cada cuatro años, generalmente nadie quiere tocar el asunto de la revisión tarifaria… todo porque no se quiere afectar, por asuntos electorales, el costo energético. No sé si es cierto o no y lo vamos a mirar aquí, pero lo que podemos determinar es que no atender las revisiones tarifarias en su correspondiente momento tienen unos efectos y repercusiones que deben ser inconsecuentes de lo que tenga que pagar el pueblo de Puerto Rico por no haber hecho acciones necesarias durante el momento en que se tenían que tomar”, dijo Aponte Dalmau.

El negociado hizo cinco revisiones o reconciliaciones a la tarifa el año pasado: enero, marzo, junio, septiembre y diciembre. De hecho, esa práctica comenzó en mayo del 2019.

La revisión de septiembre causó alarma luego de que la AEE ofreciera cifras incongruentes sobre el supuesto gasto incurrido en la compra de combustible entre mayo y julio. La cifra alegada por la AEE fue de más de 50% mayor a la incurrida en el mercado. Debido a esa incongruencia, el negociado mantuvo inalterada la factura, pero los números igualmente provocaron que Avilés ordenara una auditoría sobre los números brindados por la corporación pública por los pasados tres años.

La auditoría cuesta $150,000 de fondos públicos y puede durar hasta un año. Informó que se haría pública.

“Si queremos evitar y establecer nuevas disposiciones en el futuro nos tenemos que mover unos cuantos años para atrás”, argumentó.

Avilés Deliz, a preguntas de la prensa al finalizar la vista, no quiso opinar sobre si los números ofrecidos por la AEE en septiembre fueron entregados con toda la intención de que se reflejara un aumento en la tarifa en plena campaña electoral. Tampoco afirmó categóricamente que la corporación pública le brindara información falsa.

“No puedo decir eso categóricamente. De hecho, hay una investigación forense para determinar las razones”, dijo Avilés Deliz, al reconocer que el resultado de la auditoría podría provocar un crédito a los consumidores o un incremento en el costo de la luz.

¿Por qué alegar una información que era falsa?, se le preguntó.

“No tengo respuesta para eso”, respondió el funcionario. “Dijeron que esos eran los números que les daban a ellos”.

Avilés Deliz rechazó que la información, presuntamente incorrecta brindada por la AEE, haya impedido que el negociado hiciera su trabajo eficientemente al analizar la factura. Sin embargo, reconoció que, en el tiempo en que ha estado en el negociado, era la primera vez que se daba una discrepancia tan considerable en números.

“Digamos que tuviéramos la información correcta. Nunca se hizo el análisis en ese momento de si iba a aumentar o a bajar y recuerden que había fondos federales que se podían utilizar. Presumir que iba a aumentar en ese periodo dado con información correcta o incorrecta, pues no tengo esa información. Lo cierto es que al NEPR, la información suministrada no nos resultó razonable y recurrimos a disposiciones reglamentaria que disponen que en esos casos se utilicen los factores vigentes”, indicó.

Lo cierto es que, en diciembre, la AEE sí pudo demostrar que era necesario un aumento en la tarifa de .81 centavos por kilovatio/hora.

“De ese aumento no nos salvaba nadie”, dijo Avilés Deliz. “El gasto incurrido por la AEE (durante los primeros nueve meses del año) no se le pasó al consumidor porque se esperaba que FEMA pagara”.

En mayo, el NEPR reconoció $52.6 millones que FEMA había prometido, en junio no se difirió dinero, pero en septiembre no ajustó la tarifa por la falta de certeza en los números de la AEE. El incremento en diciembre de .81 centavos se dio a pesar de que FEMA le pagó a la AEE $50 millones y la corporación pública recibió un dinero adicional de sus aseguradoras. Sin ese dinero de FEMA y de las aseguradoras, el ajuste hubiese sido de 1.21 centavos kilovatio/hora.

El incremento autorizado fue justificado porque la AEE incurrió en $319.5 millones en gastos por compra de combustible, pero solo recaudó $243.8 millones.

No hay cambios con LUMA Energy

A preguntas de cómo cambia el escenario de revisión de factura con LUMA Energy, Avilés Deliz aseguró que en nada.

“Es el mismo proceso, no cambia nada”, dijo. “En el caso del NEPR vamos a seguir ejerciendo nuestra labor fiscalizadora de acuerdo a la Ley 57 y la Ley 17”, afirmó.

Avilés Deliz rechazó que leyes aprobadas el pasado cuatrienio de alguna manera le amarren las manos al negociado para realizar su trabajo como ente fiscalizador.

Recordó que el NEPR aprobó el presupuesto inicial de LUMA Energy, además del presupuesto de la AEE y que no se contemplan ajustes en la tarifa por los próximos tres años.

Sigue pendiente el análisis de las métricas que se utilizarán para la aprobación o rechazo de bonos por desempeño de hasta $20 millones anuales a LUMA Energy.