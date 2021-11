El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, solicitó a los presidentes o coordinadores de todos los partidos políticos que le contesten, en o antes del 20 de noviembre, si participarán en la iniciativa que ha llamado “mesa de diálogo” para impulsar la discusión del tema del status.

Dalmau Santiago envió las cartas con el papel timbrado del Senado, sin embargo, en la iniciativa no incluyó al senador independiente José Vargas Vidot. De hecho, Dalmau Santiago anunció el jueves, cuando divulgó un vídeo donde primero habló de la propuesta, que firmaría una orden ejecutiva para darle forma al proceso, pero al menos hasta ayer no había sido suplida a El Nuevo Día.

Vargas Vidot había dicho que estaba interesado en participar.

“Me parece una contradicción que se hable de mesas de diálogo, de participación y de inclusión cuando de entrada se me excluye de cualquier consideración. El tema del estatus no es propiedad de partidos políticos y como tal debió haberse considerado la mínima decencia de incluir a todas las delegaciones representadas en los cuerpos legislativos. Pero al final, si esa es la disposición al diálogo y a la inclusión, no le auguro un buen futuro a esa iniciativa”, indicó.

PUBLICIDAD

En las misivas enviadas a Pedro Pierluisi (presidente del Partido Nuevo Progresista), Rubén Berríos Martínez (presidente del {Partido Independentista Puertorriqueño), César Vázquez (presidente de Proyecto Dignidad) y Manuel Natal (coordinador general de Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Dalmau Santiago repite el argumento que esbozó el jueves, cuando indicó en el vídeo que el mandato a favor de la estadidad de la consulta plebiscitaria de noviembre pasado “caducó”, ahora procede retomar el tema desde una perspectiva “inclusiva” y que dé paso a una consulta en que participen todos los sectores políticos.

La mesa de diálogo identificaría un mecanismo procesal a ser legislador y que logre una acción congresional vinculante, crearía un comité de negociación con el gobierno federal, la redacción de propuestas de status “realistas” y validadas por el Congreso y el Departamento de Justicia Federal y que esa opciones sean la estadidad, la independencia y el “desarrollo pleno” del Estado Libre Asociado.

Si algún partido político no entra en el comité de negociación, se invitarían organizaciones de la sociedad civil.

“Le solicito respetuosamente que, de ser posible, nos notifique en o antes del 20 de noviembre del 2021, si el partido político que usted dirige habrá de participar de esta iniciativa de forma que tengamos tiempo suficiente para poder coordinar la fecha y hora de la primera reunión”, indicó Dalmau Santiago.

Natal, por un lado, indicó que tras discutir la carta con la Coordinadora Ejecutiva de MVC, contestará dentro del término provisto. La Coordinadora Ejecutiva es un organismo de 24 personas y forma parte del organigrama de la colectividad.

PUBLICIDAD

Vázquez también indicó que discutirá el tema con el Consejo de Gobierno de la colectividad antes de responder a Dalmau Santiago.

“Proyecto Dignidad está dispuesto y disponible para participar y cooperar en la solución a nuestros problemas como pueblo. El resolver de manera final y permanente el dilema del estatus es uno de esos problemas. Para ello necesitamos un proceso donde los diferentes sectores tengan verdadera representación y una participación efectiva. El pueblo necesita y merece que se le presenten alternativas de estatus ancladas en la realidad y que sean viables como proyecto de pueblo. Todo esto debe darse con el compromiso del Congreso Federal de que lo que decidamos será atendido responsablemente por ellos. En otras palabras lo considerarán vinculante. Ese es nuestro norte”, afirmó.

Tanto Pierluisi como Berríos Martínez no respondieron a preguntas sobre si contestarían la misiva enviada por Dalmau Santiago.