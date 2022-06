El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, prácticamente descartó que se atienda hoy en la sesión el Proyecto del Senado 693, que restringe el derecho al aborto.

A preguntas de la prensa hoy al mediodía, Dalmau Santiago indicó que prefiere que la medida sea llevada a votación cuando estén presentes todos los senadores y hoy faltarían dos, incluyendo a Marissa Jiménez.

“No quiero votar por algo en que no estén todos los senadores para que no digan que voté cuando no estaban unos u otros. Quiero que estén todos los senadores.... y no te puedo decir que sean hoy”, afirmó.

“Es un proyecto controversial y si yo espero que falten dos senadores, que yo sé que están a favor del proyecto, van a decir que lo hice para derrotarlo”, agregó.

El proyecto restringe el aborto si el feto es declarado viable y ha alcanzado las 22 semanas de gestación. Con una enmienda en la Comisión de Asuntos de Vida y Familia se restringió igualmente del derecho al aborto a mujeres que hayan quedado embarazadas producto de un aborto y solo les da la oportunidad de inducirse el parto”.