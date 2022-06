La Comisión de Asuntos de las Mujeres de la Cámara Alta, que atiende en segunda instancia el proyecto de ley que busca restringir el derecho al aborto en la isla, votará este martes sobre el informe de la pieza legislativa levantado por este organismo, documento que no favorece la aprobación de la medida “porque violenta los derechos de las mujeres puertorriqueñas”, adelantó su presidenta, la senadora Migdalia González.

La mayor objeción de la legisladora al Proyecto del Senado 693, dijo, es que la medida “prácticamente obliga a las víctimas de violaciones” con más de 22 semanas de gestación a que se les induzca el parto. “Para mí eso significa tortura, un proceso que revictimiza y no me parece que sea la manera de nosotros velar por los derechos de las mujeres puertorriqueñas”, dijo la senadora en entrevista con este medio.

Agregó, además, que la última versión de la medida no incluyó las sugerencias emitidas por los titulares del Departamento de Justicia y el Departamento de Salud y no tomó en consideración la salud mental, emocional y psicológica de las mujeres, particularmente de aquellas víctimas de violación.

PUBLICIDAD

Como parte del trámite legislativo al proyecto de ley dispuso en su Artículo 3 que, en caso de un embarazo por violación, de no cumplirse con ninguna de las excepciones médicas dispuestas en la medida, si la madre no desea continuar con su embarazo luego de cumplidas las 22 semanas de gestación, “podrá optar por que le induzcan un parto prematuro”. Esto, “siempre y cuando el médico determine que la inducción del parto prematuro no pondrá en peligro la vida de la madre y ofrezca posibilidades de sobrevivencia a la criatura luego del parto”, según lee la pieza legislativa.

“La compañera senadora (Joanne Rodríguez Veve) ha dicho que ella acogió las recomendaciones de las personas que presentaron durante el proceso legislativo, pero más bien es un cambio de semántica que utiliza el proyecto y todos los elementos quedaron plasmados exactamente igual”, sostuvo González en referencia a la senadora de Proyecto Dignidad, autora del proyecto.

Dijo que, incluso, el proyecto mantiene el registro, ahora bajo el nombre de “certificado”. Detalló que aunque elimina el requisito de que como parte de este registro se incluya el nombre de la mujer, la iniciativa continúa siendo “un carpeteo”, particularmente para los médicos que seguirían bajo la obligación de describir en detalle las razones por las que decidieron practicar el procedimiento.

González no pudo precisar si la medida será llevada a votación mañana, martes, durante la sesión del Senado, pero adelantó que esto no debería ocurrir, ya que la Sección 32.1 del Reglamento de este cuerpo legislativo establece que la comisión que votó en primera instancia sobre la medida, en este caso a la Comisión de la Mujer, debe notificarle el resultado de la votación y darle tres días para la radicación de su propio informe.

PUBLICIDAD

“No he recibido una notificación de la Comisión de Reglas y Calendarios ni de Secretaría”, dijo.

Sobre el informe de la Comisión de Asuntos de las Mujeres, González dijo que desconoce si tiene los votos para su validación. “Aun así entiendo que es importante que quede plasmado que este proyecto violenta lo que son los derechos de las mujeres puertorriqueñas… que quede establecido para récord por qué nos estamos oponiendo”, afirmó.

¿Qué espera en esa votación final del Proyecto del Senado 693?, se le preguntó a González. “Espero que con todo lo que se vio en el proceso de vistas públicas, las múltiples ponencias y los memoriales explicativos que se recibieron haya un proceso de internalización de cada uno de los senadores y senadoras, que puedan entender que el proyecto no es necesario, que en Puerto Rico no hay una crisis de aborto y que vulnera los derechos de las mujeres a la intimidad y a decidir sobre sobre su cuerpo”, puntualizó.

El Nuevo Día intentó obtener una expresión de la senadora Rodríguez Veve, pero esta no respondió la llamada ni estuvo disponible a través de su portavoz.