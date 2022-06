Las congresistas demócratas boricuas Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio Cortez participaron hoy, domingo, de la trigésima primera edición de “Pride Puerto Rico 2022″, ocasión que aprovecharon para llevar un mensaje en defensa de los derechos de la comunidad LGBTTIQ, así como de las personas gestantes cuyo acceso al aborto está bajo amenaza.

“Me encuentro aquí con Alexandria Ocasio Cortez para darle voz y apoyo a la comunidad LGBTTIQ de Puerto Rico, que ustedes sientan que estamos apoyándolos. Nosotros los vemos, we see you, we see you”, señaló Velázquez desde una tarima frente al Parque del Indio, en el Condado, desde donde partió la tradicional y colorida parada.

“Nos sentimos sumamente orgullosas. La lucha sigue, pero quiero que ustedes sepan que no están solos, que tienen que respetar sus derechos como los derechos de la mujer puertorriqueña. Quiero decirles que hay que unir fuerzas para respetar el derecho de la mujer a tener aborto”, señaló Velázquez ante cientos de personas que le aplaudían y gritaban.

El derecho al aborto está discutiéndose en Puerto Rico a través del Proyecto del Senado 693, de la autoría de la senadora Joanne Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad, que busca restringir un proceso clínico altamente regulado en el país. Mientras, en Estados Unidos sigue latente la posibilidad de que su Tribunal Supremo anule el derecho consagrado bajo el caso Roe vs. Wade.

“Las mujeres están asaltadas por una legislación (Proyecto del Senado 693) que va en contra de la Corte Suprema. Quiero decirles a todas las mujeres puertorriqueños que es legal hacerse un aborto”, señaló Velázquez.

La congresista advirtió que de no haber una unión en favor del derecho al aborto -parte de estas miembros de la comunidad LGBTTIQ- otros grupos minoritarios tanto en Puerto Rico como Estados Unidos se podrían ver afectados.

“Si permitimos que se degraden los derechos de la mujer, ¿quién va a ser la próxima? La comunidad gay de Puerto Rico. Igual en los Estados Unidos donde los próximos serán los niños hijos de inmigrantes que no podrán recibir ninguna ayuda de recursos federales. Esta lucha no es de un solo un grupo, es la lucha de todos por la dignidad y la aceptación”, sostuvo Velázquez.

Cortez Ocasio, por su parte, se expresó de forma similar. “Nuestra lucha es unida y estamos aquí en solidaridad con cada persona en esta isla, para proteger los derechos de nuestros bodies (cuerpos), el derecho al matrimonio y el derecho al aborto”, afirmó la congresista por el estado de Nueva York.

Mientras Ocasio hablaba, desde el público, algunas personas dejaban claro su rechazo al Proyecto del Senado 693. “Esto es importante, esto es importante. Don’t let her”, se escuchó.

La senadora del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Ana Irma Rivera Lassén, destacó la importancia que la actividad se marche por primer vez desde que se decretó la pandemia por el COVID-19. Fueron cientos las personas que caminaron desde la zona.

“Estamos en momentos donde el quitar derechos de un lado va en camino a quitar derechos de otros lados y es importante que la gente lo sepa y que no se crea que están seguros o seguras porque no son de la comunidad LGBTTIQ. Los derechos de todas las personas que estén en cualquier sitio que no sea de la normativa blanca heterosexual, en estos momentos está bajo amenaza”, afirmó la senadora.

La derogación del caso Roe vs. Wade, de concretarse, podría poner en riesgo, incluso, el matrimonio igualitario. “Todo el mundo tiene que ponerse para su número y entender que esto no es un asunto de una gente o de otra, esto es un asunto de todos y todas nosotras”, expresó Rivera Lassén.