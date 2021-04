El secretario del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), Carlos Rivera Santiago, se opuso esta tarde a gran parte de los cambios propuestos en una pieza legislativa a la llamada reforma laboral del año pasado y que están recogidas en el Proyecto de la Cámara 3.

Rivera Santiago contestó preguntas de los miembros de la Comisión cameral de Asuntos Laborales sobre la pieza legislativa que busca retrotraer el estado de derecho laboral a como se encontraba antes de la aprobación de la Ley 4-2017. Resaltó que respalda considerar las enmiendas, pero en consenso.

“Los beneficios marginales que se conceden a los empleados puertorriqueños por vía de legislación no deben operar en detrimento de nuestras oportunidades de desarrollo económico y de la creación de nuevos empleos. La concesión de beneficios debe establecerse a tenor con la realidad económica y las condiciones del mercado puertorriqueño, especialmente cuando también se está considerando legislación para aumentar el salario mínimo y otros beneficios marginales”, sostuvo Rivera Santiago en una ponencia.

El secretario del DTRH indicó que se encuentra inmerso en un diálogo con diferentes sectores sobre las disposiciones que podrían ser modificadas en la reforma laboral.

Rivera Santiago argumentó que, tras la aprobación de la Ley 4-2017, la tasa de desempleo bajó de 9% a 7.5% en julio de 2019. No obstante, reconoció que no ha aumentado la clase trabajadora y no se ha incrementado la tasa de participación, que se encuentra en 40%.

“Durante al menos 30 años de informes de tasas de desempleo mensuales ajustadas estacionalmente nunca se habían reflejado tasas de desempleo menores a 8% en Puerto Rico. Además, el 2019 fue la primera vez, en al menos treinta 30 años, que todos los meses reflejaron una tasa de desempleo menor a 9%”, dijo.

De otra parte, Rivera Santiago indicó que, con la aprobación de la Ley 4-2017, se creó un mecanismo en su agencia para atender reclamaciones sobre posibles violaciones de ley. “Se han recibido e investigado tres casos y en ninguno se había recontratado o contratado a empleados nuevos con las tasas establecidas por las enmiendas de la Ley 4- 2017. Por lo tanto, en todos se encontró que no existía violación al estatuto”, explicó.

Al referirse específicamente a la medida en discusión, Rivera Santiago indicó que la postura de la Legislatura no debe ser derogar la Ley 4-2017, ya que se estarían eliminando ciertos derechos concedidos que no necesariamente están en controversia. Por ejemplo, la obligación de incorporar prácticas religiosas en el sector privado, la política púbica a favor de los procedimientos alternos en la solución de conflictos laborales como lo son la mediación y el arbitraje y la obligación de todo patrono de notificar al empleado con al menos cinco días calendario de anticipación cualquier cambio en el horario de su próxima semana laboral.

Rivera Santiago acogió que se legisle un requisito de tiempo de descanso entre jornadas y que, de trabajarse durante el mismo, se incurra en el pago de horas extras.

Sin embargo, rechazó que se restituya el pago doble de horas extra a los empleados de los llamados “patronos pequeños”, ni tampoco el pago de ese beneficio por trabajo realizado durante la hora de toma de alimentos o por trabajo realizado en el día de descaso.

Rivera Santiago señaló que puede aceptar uniformar el periodo probatorio de todos los empleados a seis meses. La medida dispone seis meses para empleados exentos y tres meses para empleados no exentos.

Con enmiendas a la Ley 80 de Despido Injustificado, la fórmula de indemnización por mesada se redujo a una indemnización básica de tres meses de salario y una indemnización progresiva de dos semanas por cada año completo de servicio, con un tope por pago por despido equivalente a nueve meses de salario.

Sin embargo, el estado de derecho aplicable a los contratados antes del 26 de enero de 2017 es: si el despido ocurre dentro de los primeros cinco años de servicio, recibirá el sueldo correspondiente a dos meses y adicional una semana por cada año de servicio; si el despido ocurre luego de los cinco hasta los 15 años de servicio, el pago será el sueldo correspondiente a tres meses y adicional dos semanas por cada año de servicio. Finalmente, si el despido ocurre luego de los 15 años de servicio, el pago será el sueldo correspondiente a seis meses y adicional tres semanas por cada año de servicio.

“Sugerimos evaluar el impacto económico que representaría uniformar el cálculo de la mesada previo a introducir los cambios que propone el PC 3. Debemos considerar el impacto por tamaño o ingresos de los patronos, de forma que el cálculo de la mesada responda a la realidad económica de la empresa. En ese sentido, podría ser recomendable establecer límites máximos para proteger a los patronos de menor tamaño”, señaló Rivera Santiago.

Además, objetó que se elimine opción de que un patrono y un empleado puedan acordar, por ejemplo, semanas de cuatro días laborables y 10 horas de trabajo por día. Según indicó, patronos que podían pagar a tiempo y medio la jornada extra antes de la vigencia de la Ley 4-2017, ahora tendrían que pagar doble el tiempo extra con el efecto del PC 3.

Tampoco acogió la eliminación de la disposición que le permitiría a un trabajador reemplazar horas no trabajadas por razones personales sin que sean consideradas horas extra

Rivera Santiago rechazó, además, que se restituyan las tasas de acumulación de días de vacaciones o de días de enfermedad vigentes antes de la Ley 4-2017.

“Los empleados contratados a partir del 26 de enero de 2017 acumulan un mínimo de .5 día de vacaciones por mes durante el primer año de empleo. Luego el empleado acumulará .75 día de vacaciones desde el segundo hasta el quinto año de empleo. Desde el sexto hasta el decimoquinto año de empleo el empleado acumulará un día. Los empleados con más de 15 años de empleo acumularán 1.25 días de vacaciones”, sostuvo Rivera Santiago al indicar que los pequeños y medianos comercios que no excedan los 12 empleados honrarán una acumulación de vacaciones de .5 días por mes sin importar los años que lleve trabajando.

Los empleados contratados previo al 26 de enero de 2017 mantuvieron una tasa de acumulación de 1.25 días de vacaciones por mes.

En el proyecto propuesto se busca uniformar la tasa de acumulación para todos los empleados a 1.25 días de vacaciones por mes, sin importar la fecha de contratación ni el tamaño del patrono.

“Al respecto, debemos evaluar la razonabilidad y el impacto económico que pueda representar imponer este cambio, especialmente para los patronos pequeños que tengan menos ingresos”, dijo Rivera Santiago.

La Ley 4-2017 elevó de 115 días a 130 días el número mínimo de horas trabajadas mensuales para poder acumular días de vacaciones o enfermedad. Rivera Santiago defendió ese cambio.

“El propósito…. fue incentivar a los patronos a extender la jornada de los empleados contratados a tarea parcial sin que se aumentara el costo laboral por razón de la concesión de estos beneficios”, dijo el secretario del DTRH.

Igualmente, Rivera Santiago se opuso a regresar al estado de derecho previo, que requería que un empleado trabajara 700 horas anuales para cualificar para el Bono de Navidad. La Ley 4-2017 elevó esa cifra a 1,350 horas.

La Ley 4-2017 dispuso que los empleados contratados a partir de la vigencia de la ley cualificarían para un bono equivalente al 2% de su salario con un tope de $600 para patronos de 21 empleados o más y un tope de $300 a patronos con 20 empleados o menos.

“Todos los empleados, sin importar su fecha de contratación, tendrían derecho a recibir el bono –y al 100%- al trabajar 700 y bajo el cálculo anterior que les proveía una cantidad mayor de bono. En vista de que los patronos que no tengan la capacidad económica para sufragar este gasto pueden solicitar una exención al DTRH”, sostuvo Rivera Santiago.

“No obstante, traemos a su atención que este cambio significa que más empleados serían elegibles para recibir el bono”, añadió.