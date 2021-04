El secretario de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Cidre, se expresó inclinado esta mañana a favor de mantener vigentes la mayoría de los lineamientos incluidos en la llamada Reforma Laboral del 2017, al menos aquellos sobre los que se le hicieron preguntas durante una vista pública de la Comisión de Asuntos Laborales y Transformación del Sistema de Pensiones para un Retiro Digno.

Por ejemplo, Cidre hizo alusión a temas como el pago del Bono de Navidad, la acumulación de días de enfermedad y vacaciones, la aplicación del “flexi time” y los tiempos probatorios.

Dicha comisión está evaluando el Proyecto de la Cámara 3, que persigue derogar los cambios al ordenamiento laboral legislados con la Ley 4-2017.

Cidre repasó en una ponencia de tres páginas su postura sobre la medida, aunque se comprometió a presentar posibles enmiendas en un documento que también será suscrito por el secretario del Trabajo y Recursos Humanos. Sí reconoció que ha promovido que “se racionalicen” beneficios marginales, pero aumentando el salario mínimo y que el Bono de Navidad esté basado en “eficiencia, productividad y resultados”.

La Ley 4-2017 redujo considerablemente el pago del Bono de Navidad en el sector privado.

“Entiendo que un ciudadano disfrutará más de 10 días de vacaciones con dinero en el bolsillo, que 30 días de vacaciones sin dinero en su casa… la idea central es que es mejor que el ciudadano se lleve más dinero a la casa, aunque los beneficios se racionalicen”, dijo Cidre a preguntas del presidente del a comisión, Domingo Torres.

Por “racionalizar”, Cidre se refirió a ajustar beneficios marginales “a lo que es razonable según la necesidad del mercado laboral del Siglo XXI en una economía globalizada”.

Por ejemplo, la Ley 4-2017 redujo la acumulación de días de enfermedad y vacaciones acumuladas por mes. Cidre dijo que no tenía “reservas” con que se incremente esa acumulación de días, pero trajo un elemento nuevo: la ley vigente no le permite al trabajador cobrar –y seguir trabajando- por la cantidad de días vacaciones que no utilice.

Cidre insistió durante su comparecencia en la importancia de que se atiendan en el proceso de enmendar leyes laborales asuntos forzados por la pandemia de COVID-19 como el trabajo a distancia y, de igual forma, se contemplen las necesidades tanto de patronos como de empleados. Sin embargo, acto seguido insistió en la necesidad de que Puerto Rico sea competitivo en una economía globalizada.

Ese discurso sobre la competitividad fue el que utilizaron ciertos sectores económicos para impulsar la Ley 4-2017.

“Tenemos que buscar el balance sin menoscabar a unos y beneficiar a otros”, dijo Cidre. “Estamos en la apertura de trabajar en balance para hacer enmiendas que sean beneficiosas para todas las personas que tengan que ver con la reforma laboral”.

En cuanto a la liberalización del concepto de “flexi time” incluido en la Ley 4-2017, Cidre insistió en que ese tipo de acuerdo laboral debe alcanzarse entre el patrono y el empleado. Críticos de este concepto han señalado que la relación obrero-patronal no es balanceada y que el verdadero poder lo tiene el patrono.

“Lo obligatorio y lo compulsorio no puede estar sobre la mesa. Las decisiones de negocios se tienen que tomar en mutuo acuerdo”, dijo Cidre para inmediatamente señalar que no ha escuchado de reclamos de obreros que señalen que trabajan demasiadas horas como parte de un acuerdo que les permita trabajar cuatro días y no cinco. Sí ha escuchado reclamos sobre trabajos a tiempo parcial.

Sobre el pago de tiempo extra, Cidre señaló en que favorece que sea a tiempo y medio y no doble. Sobre la mesada a ser pagada a empleados despedidos injustificadamente y el periodo probatorio, indicó que una empresa pequeña sin departamento de recursos humanos o abogados podría tener problemas para demostrar que un empleado fue despedido injustificadamente o para evaluar el desempeño de un trabajador tras solo tres meses de trabajo. Sin embargo, una empresa con un andamiaje laboral robusto no tiene excusa para no poder probar que un obrero ha sido deficiente en su desempeño o para evaluar en tres meses el desempeño de un empleado nuevo.