El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, se reservó esta mañana el derecho de no divulgar cómo votará en torno a un proyecto de ley que aparece en el calendario de la sesión de hoy y que eleva los requisitos para que una persona ocupe el puesto de contralor de Puerto Rico, incluyendo el que sea un contador público autorizado (CPA).

De aprobarse la medida y convertirse en ley, Manuel Torres, nombrado por el gobernador Pedro Pierluisi para ser el próximo contralor, no podría ocupar el cargo, ya que no cumpliría con sus nuevos requisitos.

De hecho, el nombramiento está ante la consideración de la Comisión de Nombramientos del Senado. Dalmau Santiago indicó que Torres ha cumplido con entregar el “95% de los documentos requeridos y solo falta por hacerse la prueba sicológica. Todavía no se han reunido cara a cara para hablar de la designación.

Dalmau Santiago aseguró desconocer si Torres tiene los votos.

“No lo sé. Sé que goza de simpatía y todos los que hemos sido legisladores mientras él ha sido secretario hablan bien de él”, dijo Dalmau Santiago.

El Proyecto del Senado 222, del portavoz popular Javier Aponte Dalmau también incluye otros requisitos adicionales como que tenga más de cinco años de experiencia en el área de auditorías y que no haya sido convicto de delito grave en alguna jurisdicción.

Torres no es CPA ni tiene más de cinco años de experiencia realizando auditorías.

Dalmau Santiago indicó que si el proyecto se incluyó en el calendario es porque “debe tener los votos”.

¿Cómo usted va a votar?, se le preguntó.

“Lo sabremos hoy en el Senado”, respondió Dalmau Santiago, al indicar que no piensa abstenerse.

Dalmau Santiago ha descrito a Torres como su amigo y también ha señalado lo que ha resultado evidente: que el designado tiene buenas relaciones entre miembros de todas las delegaciones que han sido legisladores mientras él se ha desempeñado como Secretario del Senado.

Su renuncia a esa posición fue efectiva el 7 de enero de 2017 y poco después fue confirmado nombrado secretario del Senado.

Defensores de su nombramiento han señalado que Torres puede compensar su falta de experiencia en auditorías financieras con sus años realizando audiorías de campañas electorales.

“Conozco a Manuel Torres hace más de 16 años. Es un excelente servidor público y se va a evaluar su nombramiento como todos los demás. Si estoy a favor o en contra de un nombramiento o una medida, le voy a dar el debido proceso”, señaló Dalmau Santiago, al señalar que el hecho de que el Senado avale el proyecto en discusión no debe interpretarse como que se rechazaría el nombramiento de Torres.

“Podría serlo”, contestó cuando se le preguntó si sería una contradicción del Senado aprobar en las próximas semanas el nombramiento luego de dar paso al PS 222. “La persona que vote a favor de esa medida puede que después tenga que decidir si le votará a favor o no de una persona que no cumpliría con los requisitos del cargo”, sostuvo el presidente cameral.

¿No sería una posición embarazosa para el Senado?, se le preguntó.

“Para el Senado no. Cada senador tomará su postura ante una determinada medida y cada senador explicará su postura y por qué va a votar”, dijo Dalmau Santiago.

Se desconoce si el proyecto tiene los votos en la Cámara. Luego del nombramiento de Torres, los representantes Eladio Cardona, Juan José Santiago y Orlando José Aponte autorizaron un comunicado en que se oponían al nombramiento de Torres porque, entre otras cosas, no es CPA.

Dalmau Santiago indicó que la medida de Aponte Dalmau atiende un reclamo del Colegio de CPA en el sentido de que el contalor de Puerto Rico debe ser un contador licenciado. También favorece el proyecto Jorge Iván Vélez Arocho, presidente de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.

“La preparación y experiencia de un CPA es una herramienta clave para ejercer como contralor. La historia escrita durante esas cuatro décadas ha demostrado que la pericia de un CPA experimentado es clave para ejercer con éxito el cargo de contralor, considerando la rigurosidad técnica y el compromiso que requiere dicho cargo”, lee un extracto de un memorial presentado al Senado por el Colegio de CPA.

En una ponencia de la actual contralora, Yesmín Valdivieso, en el contexto sobre si la figura que ocupe la dirección de la Oficina del Inspector General (OIG), la funcionaria indicó que ni en la jefatura de dicha oficina ni en la suya se requiere un CPA.

“El título de CPA no es necesario o indispensable para ejercer el cargo de inspector general o ejercer las funciones ante mencionadas. La OIG no llevará a cabo auditorías financieras; más bien son auditorías de cumplimiento similares a las que realiza la Oficina del Contralor. Poseer el título de CPA no constituye un requisito para ocupar el cargo de contralor de Puerto Rico”, sostuvo Valdivieso.