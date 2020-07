El Tribunal Supremo de Puerto Rico determinó suspender a la representante María Milagros Charbonier Laureano de la práctica de notaría, luego de encontrar, mediante tres informes independientes, que violó cánones éticos y la Ley Notarial de Puerto Rico.

La suspensión será por un período de seis meses, según la decisión del 26 de junio de este año, en poder de El Nuevo Día, que se notificó hoy, miércoles, a la abogada.

En declaraciones escritas a El Nuevo Día, Charbonier Laureano aseguró que se dispone a elevar su caso al Tribunal Supremo de Estados Unidos por estar inconforme con la determinación del máximo foro local pues alegó que no se le permitió hacer un descubrimiento extenso de prueba.

Los hechos se remontan a hace 21 años, cuando la señora Carmen Ramos Feliciano le pagó honorarios a Charbonier Laureano para gestionar una escritura de compraventa.

Ramos Feliciano alegó, en 2011, que por acciones de Charbonier Laureano no pudo solicitar la exención contributiva y el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) le estaba cobrando $10,863 por contribuciones sobre la propiedad adeudadas entre 1998 a 2007.

El Supremo refirió el asunto a la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN), la cual presentó un informe en 2013 que concluía que se había violado tanto la Ley Notarial de Puerto Rico como los cánones éticos. La controversia luego fue examinada por la Oficina del Procurador General, que, en 2015, llegó a la misma conclusión que la ODIN.

La querella, que finalmente presentó la Oficina del Procurador General, fue referida entonces a evaluación de la licenciada Crisanta González Seda nombrada como comisionada especial para escuchar a las partes, revisar la prueba y recomendar una determinación final al Supremo, que es el ente a cargo de regular la conducta de los abogados.

Las violaciones a la Ley Notarial de Puerto Rico son por no notificar al Departamento de Hacienda la planilla informativa de segregación, agrupación y traslado de bienes inmuebles, luego de otorgar una escritura de compraventa; no incluir la juramentación del contrato en su índice notarial de febrero de 1999, adjudicando a otra juramentación el número que le hubiera correspondido; y no registrar el juramento en su Registro de Testimonios.

El Supremo ha expresado que remitir estos documentos evitan el riesgo de manipulación y fraude.

En su defensa, Charbonier Laureano había alegado que su sello y firma habían sido falsificados, pero un informe pericial contradijo las alegaciones. Por esta razón, el Supremo encontró que también violó el Canon de Ética Profesional al afirmar que nunca juramentó el contrato de opción de compraventa y que su firma y sello fueron falsificados, lo que resultaron ser alegaciones falsas.

La presidenta de las comisiones de lo jurídico y ética de la Cámara de Representantes reaccionó diciendo que a diferencia de otros territorios en los Estados Unidos, “Puerto Rico es la única jurisdicción donde los casos de querellas en contra de abogados ante el Tribunal Supremo no se les permite tener un amplio descubrimiento de prueba en su defensa ni existe la posibilidad de prescripción de los mismos, lo que permite como en este caso, que después de 21 años se emita una decisión sin contar con el testimonio de su cliente y principal testigo debido a que falleció”.

Aunque la queja se remonta a 2011, las investigaciones y trámites procesales se extendieron hasta 2017, cuando finalmente se celebró la vista donde tanto la Oficina del Procurador como la representante pudieron exponer su prueba. La representante Charbonier Laureano trajo como testigo a la psicóloga Sheila Mangual Monzón, quien a partir de 2019 comenzó a dirigir su oficina legislativa.

Tras esa vista, la comisionada designada determinó que Charbonier Laureano había violado cinco artículos de la Ley Notarial y tres cánones de ética profesional, una evaluación con la cual coincidió el Supremo.

Charbonier Laureano ha sido censurada por el Supremo en dos ocasiones previas.

La notificación de la suspensión surgió hoy, el mismo día en que trascendió en varios medios de comunicación que el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) requirió información a la Oficina del Contralor Electoral sobre las compras registradas por el comité de campaña a la reelección inscrito por la representante. La semana pasada, la representante fue cuestionada por la agencia federal en su residencia, pero en ese momento aseguró que no era objeto de investigación. Los agentes se llevaron los celulares de la legisladora y de su esposo, Orlando Montes Rivera.