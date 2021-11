El presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, Jesús Manuel Ortiz, catalogó hoy de inaceptable la gran cantidad de referidos de maltrato de menores y de llamadas para denunciar casos que finalmente son atendidos por el Departamento de la Familia (DF), según datos ofrecidos en un requerimiento de información que la Comisión hizo a la agencia.

La denuncia la hizo al celebrar hoy la segunda vista de la Comisión de Gobierno, donde se evalúa el funcionamiento administrativo y organizacional de la agencia.

En su interrogatorio en la primera vista a la que fue citado todo el componente del DF, incluyendo a la Administradora de ADFAN, Ortiz González solicitó información que pudiera demostrar claramente la cantidad de llamadas que se reciben, cuántas de estas se trabajan y cuántas no son respondidas. Las respuestas a sus preguntas dejan al descubierto, según dijo, un panorama de mucha preocupación.

“De la información ofrecida en la vista, hay dos que me llaman la atención y me causan mucha preocupación. La primera tiene que ver con los referidos de maltrato que han recibido en lo que va del 2021. Hasta la fecha, han recibido 12,109 referidos de maltrato de menores, al mirar los casos trabajados según la información sometida, se concluye que el 69% de esos referidos no se atiende. Estamos hablando de que 7 de cada 10 referidos, quedan sin investigarse, referirse o trabajarse. Esto es un dato que evidencia la crisis de servicios esenciales que vivimos en Puerto Rico y la situación crítica de una Agencia que su propósito principal es garantizar la seguridad y la ayuda a los niños”, expresó el legislador.

Según el informe sometido, se han recibido 12,109 llamadas categorizadas por prioridad de respuesta. Estas categorías son peligro presente, peligro inminente, alegación de maltrato, institucional emergencia e institucional urgencia. De estos, solo el 31%, es decir, 3,730 llamadas, se han trabajado. Salta a la vista, según Ortiz, que los referidos de peligro presente, en los cuales el DF debe actuar en las primeras cuatro horas de recibido el referido, solo se han trabajado el 42% de estos, es decir de 284 referidos se han atendido 118.

“Es altamente alarmante que el DF solo ha atendido 4 de cada 10 referidos de peligro presente que llegan al centro de llamadas. A ese número, se le suma que trabajan solamente el 44% de los referidos de peligro inminente, en el cual tienen hasta 48 para responder. Estos números nos demuestran que, en definitiva, el gobierno no puede garantizar la seguridad de miles de menores en Puerto Rico cuya vida podría depender de esa intervención. Estos son los servicios que un gobierno sensible tiene que asegurar”, destacó Ortiz González al indicar que la agencia trabajó solo el 29% de los referidos de alegación de maltrato.

Otro dato que genera preocupación, indicó Ortiz, es el que se refiere al manejo de las llamadas de denuncias de maltrato que se reciben en el Centro de Llamadas del Departamento. La información provista por el Departamento de la Familia establece que durante el presente año han recibido 62,779 llamadas de las cuales contestaron 57,536. Del total de las llamadas contestadas, 27,846 se convirtieron en referidos y 4,179 no cumplieron los criterios para convertirse en uno.

“Es aterrador saber que el 49% de las llamadas que se reciben en el Centro de Llamadas no son atendidas o se desconoce lo que sucedió con ellas. El que casi 30,000 llamadas, hasta octubre no sean contestadas, referidas o investigadas debe preocuparnos a todos, ya que representa un alto número de potenciales casos de maltrato que pueden quedar al descubierto”, denunció el representante.

Finalmente Ortiz González resaltó que la Comisión de Gobierno continuará investigando el manejo del gobierno en la atención de los casos de maltrato infantil, a los fines de buscar opciones desde la Legislatura para garantizar la seguridad de los miles de niños maltratados en la Isla.

“Los hallazgos que hemos descubierto en estas vistas públicas nos dan una radiografía de una Agencia de servicios esenciales donde los niños no reciben la ayuda que necesitan. Estos hallazgos nos impulsan a continuar investigando para encontrar opciones reales para resolver este problema institucional”.