Por disposición del gobierno de Estados Unidos, el Departamento de la Familia (DF) está en una carrera contra el tiempo para poner en marcha, a más tardar en el 2024, un nuevo modelo de prevención de maltrato de menores que le obliga a resolver, en dos años máximo, problemas que se han fermentado por décadas, que, además, le requerirá cuantiosos recursos económicos que no tiene ni ha identificado y que, de no cumplir, se quedaría sin acceso a decenas de millones de dólares en fondos federales para el tratamiento de la violencia contra niños y niñas.

La ley “Family First Prevention Services”, aprobada por el gobierno de Estados Unidos en 2018, obliga a Puerto Rico y a las demás jurisdicciones que reciban fondos federales a cambiar el enfoque de la prevención y manejo de situaciones de maltrato infantil para evitar, en la medida de lo posible, las remociones de menores en riesgo de sus entornos familiares.

Obliga a que las agencias de bienestar familiar destinen recursos a mantener a los menores junto a sus familias mediante atención y servicios familiares de carácter continuo e intensivo.

El gobierno tiene, en este momento, la custodia de 4,730 menores que han sido removidos de sus familias. Además, el DF tiene activos 4,140 casos donde hay niños que, aunque enfrentan situaciones de riesgo, siguen viviendo con sus núcleos familiares bajo planes de servicios supervisados por personal de la Administración de Familias y Niños (Adfan), la dependencia del DF a cargo del Programa de Protección de Menores.

La ley federal le obliga a reducir drásticamente la cantidad de menores ubicados fuera de sus hogares, proveyéndoles atención en sus propias casas mediante planes de servicios que el DF, en este momento, no tiene recursos para dar, reconoció Glenda Gerena, subadministradora de la Adfan.

La secretaria de la Familia, Carmen Ana González Magaz, no estuvo disponible para responder preguntas sobre este tema, a pesar de que la petición se hizo con semanas de anticipación.

Como consecuencia de esta ley federal, además, hogares residenciales para menores, que en ocasiones llevan décadas operando, tuvieron que comenzar complicados y costosos procesos para licenciarse como instituciones de tratamiento residencial con capacidad para servicios de orientación y consejería, y algunas hasta de manejo de dependencia de sustancias. La mayoría no ha logrado aún su certificación.

De las 42 instituciones licenciadas que tiene el DF, 17 se certificaron y otras 25 están en un proceso que, en algunos casos, puede tomarles uno o dos años más. Con autorización del gobierno federal, el DF mantiene bajo contrato a las que demuestren que están en proceso de certificarse.

La ley “Family First”, que tiene que ser acompañada de una legislación local que no ha sido aprobada, debió entrar en vigor en 2019. Pero Puerto Rico, al igual que decenas de otras jurisdicciones estadounidenses, pidió una prórroga que venció el 1 de octubre. Puerto Rico está ahora en un periodo de gracia que vence en el 2024.

Si al llegar esa fecha el DF sigue en incumplimiento, están en riesgo decenas de millones de dólares en fondos federales que, este año fiscal, son el 28% del total del presupuesto de la Adfan.

También se expone a multas. “Si esta ley no se aprueba, nos vamos a ver en serios problemas económicos”, dijo Gerena.

El gobierno se acerca a este enorme desafío con una mano atada.

Años de austeridad han minado dramáticamente los recursos del DF. La Adfan, la dependencia a cargo de este asunto, tiene hoy un presupuesto 10% menor a hace 10 años. La Ley 7, que en el 2010 significó el despido de miles de empleados públicos, supuso la salida de la agencia del personal de apoyo a los trabajadores sociales, dejándolos con menos tiempo para atender situaciones de maltrato de menores, la cual es su misión principal.

En los últimos tres años nada más, la agencia ha perdido 300 trabajadores sociales, puntualizó Gerena.

Poco personal

La escasez de personal está entre los desafíos más importantes que tiene la Adfan para manejar este problema. La entidad pública no cuenta, en este momento, con una proyección de cuántos recursos necesitaría para cumplir a cabalidad con las estrictas disposiciones de la ley “Family First”.

En la actualidad, los trabajadores sociales de la Adfan, que además de los casos de menores tienen a su cargo investigar querellas de maltrato contra ancianos, manejan entre 30 y 40 expedientes cada uno. La ley “Family First” obliga a bajar el promedio a no más de 20 por trabajador social.

Para lograrlo, el DF, que hoy tiene cerca de 900 trabajadores sociales y técnicos de servicios a la familia, tendría que reclutar mínimo 200 más, estimó Gerena.

La funcionaria reconoció que, aparte de 90 trabajadores sociales adicionales que la agencia está en vías de reclutar, no hay, en este momento, recursos identificados para más contrataciones.

“Estamos trabajando arduamente para identificar fondos para poder reclutar”, dijo Gerena. “El servicio más esencial son los trabajadores sociales, que son nuestra columna vertebral, y sin ellos, pues obviamente no se pueden llevar a cabo los servicios. A través de los años, ha ido agudizando la situación de la falta de recursos”, agregó.

La subadministradora de la Adfan dijo que el DF intentará también, en los próximos dos años, bajar la mayor cantidad posible de situaciones de maltrato bajo su atención, de manera que haya menos carga para sus empleados. “Lo podemos hacer con un plan de trabajo más agresivo”, sostuvo.

No mucha gente cree que el DF esté listo para afrontar este monumental desafío.

“El DF no tiene suficientes trabajadores sociales, suficientes choferes, suficientes secretarios, suficiente personal de mantenimiento, todo eso como resultado de los proyectos que han eliminado puestos de trabajo en el gobierno”, dijo Mabel López Ortiz, presidenta del Colegio de Profesionales del Trabajo Social.

Tampoco, dijeron varios entrevistados, se han iniciado los adiestramientos para que el personal de la agencia entienda el cambio de paradigma que significa el que ya no se trabajará con miras a remoción de menores, sino a darle atención intensiva en su núcleo familiar.

“No se ha hecho el análisis de cómo se puede hacer este cambio desde la cultura y la idiosincrasia del país”, agregó la trabajadora social Lidael Vega Otero.

Marcos Santana, presidente de la Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud, una organización sin fines de lucro, indicó: “La verdad es que no está listo el ambiente para la implantación de estas iniciativas, y nos preocupa lo que va a pasar mientras esto cae en tiempo. Ha habido muertes de niños mientras están en el sistema”.

Esperando la legislación local

El presupuesto de la Adfan, este año fiscal, es de $238.4 millones, de los cuales $66.9 millones son fondos federales. La totalidad de ese dinero está en riesgo si, para el 2024, no está todo el modelo funcionando, incluida la aprobación de la legislación local.

La senadora Rosamar Trujillo, quien tiene a cargo el trámite de la pieza en el Senado, dijo que no tiene duda de que será aprobada, pero no en esta sesión.

El proyecto de ley llegó a su consideración el 25 de agosto de este año, faltando poco más de un mes para el 1 de octubre, que es cuando debió estar aprobado.

“Esta es una ley que transforma todo el sistema de bienestar social en Puerto Rico. No es una ley que se pueda atender con tanta rapidez”, dijo la senadora, quien es trabajadora social.

Respecto a las instituciones residenciales, que actualmente tienen a su cargo 681 menores bajo la custodia del DF, licenciarse para continuar operando bajo el nuevo modelo puede representarles erogaciones de hasta $50,000, dijo Ernesto Aponte, presidente de la Junta de Directores de la Casa de Niños Manuel Fernández Juncos.

Con 115 años de historia, la Casa Fernández Juncos es la más antigua institución de albergue de menores desamparados en Puerto Rico. Por motivo de la nueva ley, la entidad, que está autorizada a albergar hasta 24 niños, ha invertido miles de dólares para licenciarse, pero no lo ha logrado. La institución comenzó con el proceso en agosto del 2020, pensando que iba a tardar un año.

“Tenemos como meta haberlo completado para marzo de 2022″, dijo Aponte. “Nosotros queremos seguir recibiendo niños y cumpliendo con nuestra misión y visión. Para eso, necesitamos la certificación”, agregó.

Según el DF, solo tres hogares decidieron no certificarse.

Uno de estos es el Hogar Colegio La Milagrosa, en Arecibo, que ha albergado niñas desamparadas por 95 años.

Aunque tenía capacidad para albergar hasta 21 niñas, decidió no intentar la certificación de institución residencial porque entendía que alteraba su misión, indicó Maite Rolón, presidenta de su Junta de Directores.

En la actualidad, La Milagrosa, que posee un colegio en el que estudian las menores bajo su cuidado, cuenta con licencia de hogar sustituto, lo cual limita a seis la cantidad de niñas que puede tener.

“El propósito de la ley es bonito, pero es insustancial. No tiene garras, no tiene presupuesto. Lo que están es calcando la ley federal, de que quiere más hogares, pero no tienen recursos para supervisar los que tienen al momento”, enfatizó Rolón.