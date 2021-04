Mientras toma forma el proceso deliberativo en la Cámara de Representantes sobre enmiendas al Código Electoral, el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) reclama que su participación no se limite exclusivamente a la entrega por escrito de propuestas para enmiendas y que se cree un comité especial para estudiar el tema, que incluya representación de todos los partidos.

Sobre el mismo asunto la presidenta de Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Ana Irma Rivera Lassén, no ha contestado una petición de información de este diario formulada el miércoles. Por su parte, el comisionado electoral de Proyecto Dignidad, Nelson Rosario, indicó que recién fue nombrado a la posición y que hay que darle tiempo al Código Electoral para que “madure”, contradiciendo una ponencia presentada por la colectividad en enero en que su predecesor, Juan Manuel Frontera, sugirió cambios a la ley.

El senador independiente José Vargas Vidot indicó que no intervendrá en el proceso de la Cámara, pero que hará recomendaciones cuando los cambios al Código Electoral, depositados en un proyecto de ley, crucen al Senado. Sí adelantó que algunas de sus propuestas requieren cambios a la Constitución.

PUBLICIDAD

El proceso de enmiendas al Código Electoral es dirigido por el vicepresidente de la Cámara, José “Conny” Varela, quien ayer sostuvo una reunión con José Luis Galarza y Gerardo “Toñito” Cruz, ambos representantes del presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago. A mediados de marzo sostuvo una reunión con Carlos Rivera Justiniano, asesor legislativo del gobernador Pedro Pierluisi y Edwin Mundo, igualmente representante del primer ejecutivo.

“Lo vamos a hacer”, dijo Varela al referirse al comité especial que ha propuesto el PIP y que ayer defendió nuevamente el representante Denis Márquez en entrevista con El Nuevo Día. “Pero quiero recopilar toda la información de los partidos políticos, las preocupaciones que ellos tienen y las estoy vaciando en un documento para ver en cuáles de ellas tienen coinciden todos los partidos. Así se va depurando”, dijo Varela. “Espero citar a todos los portavoces de los partidos”.

Varela tenía pautada para el lunes una vista pública con varios gerentes de la Junta Administrativa de Voto Ausente y por Adelantado (JAVAA), pero la audiencia fue cancelada por los casos de COVID-19 identificados en miembros de la Legislatura, así como empleados.

Las enmiendas al Código Electoral, sin embargo, no se dan en un vacío ya que está de por medio el nombramiento de Larry Seilhamer, como secretario de Estado. Esta es la ficha que ha seleccionado el presidente de la Cámara, Rafael Hernández Montañez, para negociar cambios al estatuto.

“La idea de crear el comité es mía y así se lo planteamos (él y la senadora María de Lourdes Santiago) cuando nos reunimos con Pedro Pierluisi porque ese fue el mecanismo que se usó entre 1980 y 1984, luego de Valencia, para introducirle cambios a la Ley Electoral. El gobernador aceptó la idea”, señaló Márquez. Sin embargo, Varela solo le ha dado participación en los encuentros a representantes populares del Senado y del Partido Nuevo Progresista (PNP).

PUBLICIDAD

“Sé que se han reunido, pero yo no he renunciado a la idea”, señaló Márquez. “Si esto (los cambios al Código Electoral) se va a concretar tiene que ser en un grupo. Más allá del proceso legislativo y las vista públicas… si esto se concentra en un toma y dame (intercambio) de posiciones y te confirmo o no te confirmo (nombramientos) no vamos a adelantar mucho”.

Márquez, incluso, señaló que la posible prisa con que se atienda el tema, tomándose en consideración el nombramiento de Seilhamer, podría ser contraproducente.

“La prisa es mala consejera y es un tema fundamental para el país y le compete al país completo. Yo estoy esperando por la convocatoria”, dijo.

Posibles enmiendas del Partido Popular:

Varela compartió con El Nuevo Día un listado con los lineamientos básicos detrás de algunas de las enmiendas propuestas por figuras del Partido Popular Democrático (PPD). Sin embargo, fue enfático en que el documento provisto era preliminar y que está sujeto a cambios y aportaciones de otros partidos:

1. Regular los poderes del presidente de la CEE con el principio de balance electoral.

2. Reevaluación de modalidades de voto (íntegro, mixto, nominación directa).

3. Atender la falta de restricciones y controles en el voto adelantado en sus diversas modalidades (voto adelantado, por correo, a domicilio)

4. Reexaminar controles más efectivos en el manejo del Registro Electoral por parte de los electores.

5. Posponer y/o reevaluar los cierres o consolidaciones programadas de Juntas de Inscripción Permanente. La ley actual dispone que se reduzcan a 12 para el año que viene.

PUBLICIDAD

6. Mejorar procesos de aprobación de reglamentos, manuales u órdenes

7. Establecer un programa de entrenamiento y educación del personal a cargo de las elecciones

8. Medidas adicionales de seguridad para conservar la cadena de custodia y el tracto de los maletines electorales en procesos electorales y de escrutinio

9. Reevaluar estructura de JAVAA

10. Redefinir por consenso el proceso de recusación de electores

11. Reevaluar el propuesto Registro Electrónico de Electores en cuanto a aspectos de seguridad y confiabilidad

Quedan en el aire asuntos puntuales cómo, por ejemplo, si se mantendría un lenguaje que dispone que los puertorriqueños votarían, en lo que aparentaría ser un voto simbólico, por los candidatos a presidente y vicepresidente de Estados Unidos a partir de la próxima elección a través de la selección de compromisarios. Además, si se implementará un registro electrónico, también pautado para el 2024, para el recogido de endosos de precandidatos y si se implementará un registro electrónico para la identificación y el registro de los electores asistentes a los colegios de votación.

A través de Mundo, el PNP ha propuesto dos enmiendas: eliminar el voto por domicilio y que los electores que necesiten de esta opción voten por correo y hacer una leve modificación al horario de votación en la elección general.

“El exceso de poder que tiene el presidente de la CEE es una preocupación de todos los partidos, excepto el PNP. Otra preocupación de todos los partidos es los controles y las restricciones que no hay sobre el voto por adelantado en todas sus modalidades”, señaló Varela al sostener que le preocupa una reducción tan drástica en el número de JIP.

PUBLICIDAD

“Y en el proceso de recusación de electores hay que definir más claramente el procedimiento. Ya se han llevado varios casos a los tribunales”, dijo.

Propuesta del PIP

La posición institucional del PIP, recogida en una carta firmada por el comisionado electoral Roberto Iván Aponte y dirigida a Varela, es que la ley electoral actual debe ser derogada y luego se dé paso a un proceso de análisis en que se tomen en consideración las minorías.

En cuanto a propuestas concretas, el PIP propone:

1. Establecer requisitos de inscripción y retención de franquicias electorales amparados en la partición en “igualdad de condiciones” en la CEE y la eliminación de categorías de partidos y comisionados electorales “de segunda clase”. Igualmente señalaron que no se puede permitir que un solo partido tenga el control absoluto de la CEE. El PIP también insiste en que se mantenga la opción alterna del uso del papel para tramitar endosos.

2. Lograr que la CEE trabaje los cuatro años de un cuatrienio para garantizar un registro electoral abierto, que cuente con personal adiestrados, que pueda inscribir y reactivar electores, aprobar reglamentos y calendarios, certificar candidatos, escoger centros de votación y mantener al día máquinas de escrutinio, entre otros asuntos.

3. Eliminar el poder “absoluto” del presidente en asuntos neurálgicos.

4. Restablecer el balance electoral en la Oficina de Sistemas de Información y Procesamiento Electrónico (OSIPE), JAVAA, Secretaría, Planificación, Operaciones Electorales, JIP y proyectos especiales.

5. Eliminar el puesto de presidente alterno y establecer un procedimiento claro de nombramiento y sustitución del secretario, que tenga la autorización unánime de todos los partidos y que no sea un funcionario del gobierno de turno.

PUBLICIDAD

6. Reevaluar el voto adelantado, requerir certificaciones médicas a toda persona que solicite voto adelantado amparándose en condiciones de salud y flexibilizar los pasos que pueda tomar un partido para cuestionar una solicitud de voto por adelantado. Igualmente, que el voto a domicilio de cada elector tenga que ser autorizado por todos los comisionados locales. Javaa tiene que ser restructurada y que cuente con la participación todos los partidos inscritos y en todos sus niveles de organización.

7. Facilitar la inscripción de nuevos electores.

8. Extender la veda electoral a todo el cuatrienio.

Propuestas del Movimiento Victoria Ciudadana

En una ponencia del 29 de enero firmada por Rivera Lassén, la presidenta de MVC sostuvo que no es posible simplemente regresar al viejo Código Electoral, tomándose en consideración, por ejemplo, que hay cinco partidos inscritos.

Algunas propuestas concretas son:

1. Promover la participación igualitaria de todos los partidos políticos en las diferentes estructuras y áreas dentro de la CEE, especialmente en JAVAA y OSIPE.

2. JAVAA y OSIPE deben operar de forma colegiada y sus decisiones o acuerdos deben ser recogidos por escrito en actas o minutas de sus reuniones, para lo que será requisito tener un secretario encargado de dichos procesos.

3. La JAVAA, además de crear las subjuntas requeridas según la necesidad, deberá reestructurarse a nivel administrativo y operacional para un mejor manejo de planificación y material electoral, tanto en el evento electoral como en escrutinio, como por ejemplo operaciones electorales, control de actas, entre otras unidades.

4. Las personas solicitantes de voto adelantado deben acreditar la necesidad o elegibilidad para dicho voto especial, mediante certificaciones médicas, de sus patronos y cualquier otro, dependiendo del caso.

PUBLICIDAD

5. Crear alianzas con los organismos electorales de otras jurisdicciones para depurar las listas de electores elegibles para votar en Puerto Rico en período electoral.

6. Requerir la celebración de vistas públicas mandatorias para la aprobación de reglamentos y manuales.

7. Debe eliminarse la necesidad de la tarjeta electoral como requisito para votar y como evidencia de inscripción. Se debe promover la inscripción automática de electores una vez cumplan la mayoría de edad.

8. Permitir que los candidatos(as) independientes, partidos locales o aspirantes por nominación directa a tener representación con voz y voto en la CEE

9. Hacer los ajustes en los procesos internos de la CEE, en OSIPE y en el escrutinio, para que los candidatos por nominación directa sean adjudicados automáticamente y consten en las actas y demás registros de la elección y el escrutinio.

10. Estructurar el escrutinio de JAVAA, segregando las diferentes modalidades en subjuntas para cada tipo de voto especial.

11. Las máquinas de escrutinio deben ser auditadas como parte del escrutinio general, según ordenado por el código, no por reglamento.

12. El código debe encaminar a la CEE a implementar medidas tecnológicas de control de inventario de maletines, procesos en operaciones electorales y control y digitalización de actas.

13. Como parte del escrutinio, debe ser requisito que los funcionarios(as) en las mesas tengan acceso a las listas de todos los electores que solicitaron voto adelantado y que en efecto votaron adelantado, y contrastarlo con las listas de exclusión y de personas que votaron en otras modalidades de voto especial.

PUBLICIDAD

14. Establecer en el código que la marca válida en la papeleta es únicamente para la lectura por las máquinas, pero no un requisito estricto para la validez del voto.

15. Establecer que el equipo de escrutinio electrónico debe ser actualizado en un término no menor a cuatro año y no mayor a ocho años.

16. Requerir como parte del escrutinio que se realice una conciliación del total de papeletas contra el total de electores que votaron, incluyendo en las modalidades de voto especial. En caso de discrepancias, debe realizarse un recuento en los precintos donde no hubo conciliación.

17. Las primarias o elecciones especiales de los partidos deben ser responsabilidad exclusiva de dicho partido y ser financiadas en su totalidad por dichos partidos.

18. Permitir las coaliciones y alianzas.

19. Que la ciudadanía tenga acceso directo a promover, revocar legislación y también poder impulsar enmiendas a la Constitución.

20. El MVC propone que se legisle para permitirle a la ciudadanía una manera de recoger firmas de electores que promuevan legislación o revocar legislación y que dicha iniciativa se lleve directamente a la papeleta.