El senador independiente José Vargas Vidot reconoció que su postura en torno al nombramiento de Elba Aponte Santos como secretaria de Educación ha variado y, aunque sigue estando en contra, está dispuesto a escuchar a la nominada para que lo convenza de que sí tiene los quilates para dirigir el Departamento de Educación (DE).

Vargas Vidot se ha expresado en contra de la nominada en varias ocasiones, siendo la primera ocasión el 12 de febrero, un día después de que Aponte Santos participara en la sesión de interpelación en la Cámara de Representantes.

“La designada secretaria no cuenta con mi voto. Hasta el momento, y a pesar de que, desde mi oficina, se hicieron las gestiones pertinentes, no se ha podido concertar una reunión con la secretaria; esto, recordando que soy miembro de la Comisión de Nombramientos. Además, hay que tomar en cuenta la forma en la que la Secretaria respondió a las preguntas durante la Sesión de Interpelación en la Cámara de Representantes”, dijo Vargas Vidot el 12 se febrero.

Hoy, sin embargo, señaló que su postura es “menos contundente” y que al analizar el nombramiento en febrero lo hizo “precozmente” por el mal desempeño de la nominada en la sesión de interpelación.

“Es un Departamento que requiere una acción tan intensa y apasionada y no le vi ese ‘demeanor’ (carácter)”, señaló.

¿Continúa opuesto al nombramiento?, se le preguntó.

“En este momento he entrado en una consideración de unas dudas que ha surgido alrededor de este nombramiento. En el escenario de la Legislatura y luego del mensaje del Gobernador, hay una basura de lucha político partidista y no me quiero sentir que cuando tome una decisión final esté endosando un cuadro de complicidad, ya sea votando a favor o en contra. Quiero en este proceso sentarla, ofrecerle la tranquilidad que brinda mi posición como Senador independiente y preguntarle sobre todos elementos que están usando para descalificarla”, dijo Vargas Vidot a El Nuevo Día.

Vargas Vidot también ha tomado nota de cómo existen presiones, supuestamente de La Fortaleza y de figuras allegadas al exsecretario de Educación Eligio Hernández, para que Aponte Santos no sea confirmada.

“Le quieren serruchar el palo”, dijo.

Según el legislador de segundo término, no ha consultado con otros senadores “sesgados”, sino que se ha movido fuera del Capitolio.

“Quiero darme el privilegio de sentarme y también hablar con otras personas. Por ejemplo, ella ha apoyado al Sistema Montessori”, constó Vargas Vidot al indicar que Ana María García Blanco, directora del Instituto Nueva Escuela, le ha hablado de cómo la designada envió el reglamento que rige este tipo de enseñanza en el Departamento de Educación al Departamento de Estado.

Igualmente, Vargas Vidot señaló que Aponte Santos se ha movido para que se logre la autorización para que escuelas abandonadas en Yauco, Lajas y San Germán sean reutilizadas.

“También he hablado con algunas maestras que conozco personalmente y hay muchos maestros que han sentido que ella a lo mejor no fue elocuente en sus expresiones en su vista de interpelación, pero en la forma en que ha recibido a los maestros, como a los que conozco, les ha mostrado inmensa bondad”, dijo Vargas Vidot.

Cuando se le preguntó nuevamente qué hizo que su postura en torno al nombramiento cambiara, Vargas Vidot respondió que está “afinando su voto”.

“Ni en contra ni a favor. Estoy siendo súper responsable. No es que estoy modificando mi manera de pensar, pero es que hay circunstancias que quiero tomar en consideración y quiero que me conteste preguntas sobre esos temas que supuestamente colocan en tela de juicio su capacidad para dirigir el DE”, dijo.