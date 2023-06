El presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz, sentenció este martes que el legislador Orlando Aponte Rosario actuó correctamente al hacer disponible el cargo a partir del 1 de julio.

Ortiz le había pedido la renuncia al representante popular y lo removió de sus posiciones políticas y reglamentarias dentro de la colectividad de forma inmediata.

“Era el camino correcto. Ahora el compañero puede dedicar sus esfuerzos a atender su situación personal y familiar, y el Partido Popular continuará trabajando para tener un mejor país, así que agradezco su disponibilidad para trabajar por la gente de su distrito, pero lo correcto de este caso era que renunciara a la posición”, señaló el también legislador.

Ortiz dijo que desde el viernes pasado -día en que le solicitó la renuncia- no he tenido comunicación con Aponte Rosario. Entonces, agregó, el legislador no había decidido dimitir. “No quiero adjudicar los hechos, para eso están los foros correspondientes. Pero, como presidente del Partido Popular mi rol, mi responsabilidad es proteger la institución”, puntualizó.

Ante preguntas de cómo queda el Partido tras esta situación, Ortiz dijo que la colectividad no está ni va a estar exenta de enfrentar situaciones similares en el futuro.

“No le puedo garantizar a nadie que no vamos a tener, de todos los más de 1,000 funcionarios electos que tenemos, alguien que incurra en una conducta (inaceptable). Lo que sí le puedo garantizar a los populares es que cuando yo tenga conocimiento y cuando evalúe la situación de manera responsable, voy a tomar las decisiones que tenga que tomar por el bien de la institución. Lo hice en este caso y lo voya seguir haciendo”, expuso Ortiz.

“Obviamente, el Partido no puede responder por actuaciones personales de cada uno de nosotros. El Partido está compuesto por gente y los líderes tienen que responder por sus actuaciones ante la gente que los eligió, ante las personas que ellos cometan algún agravio y, por supuesto, ante la institución”, agregó

Sobre el proceso para llenar el escaño, Ortiz dijo que su “deseo” es celebrar una elección abierta en la que puedan votar todos los constituyentes del distrito afiliados al PPD. “Por supuesto, evaluaremos las posibilidades que hay, todas las opciones sobre la mesa, en vías de poder hacerlo lo antes posible y de la manera más efectiva”, expresó.

La denuncia y el proceso civil iniciado en contra del legislador provocó también que el presidente de la Cámara presentara una queja ante la Comisión de Ética para que investigara tanto los señalamientos por violencia de género como el hecho de que Aponte Rosario no notificó, tal y como dispone el reglamento de la Cámara, la querella radicada por su esposa.

Según las “Reglas de Comportamiento Ético” de la Cámara, Aponte Rosario tenía un término de cinco días para notificar al cuerpo legislativo el caso judicial en su contra. El representante alegó que había intentado comunicarse con Hernández Montañez, pero que las gestiones no fueron productivas.

Fue el pasado 23 de mayo cuando los miembros de la Comisión de Ética recomendaron, en votación unánime, amonestar y sancionar con una multa a Aponte Rosario por haber violentado las “Normas de Conducta”. No obstante, el futuro de esta determinación, así como el monto de la multa, y de cualquier otra posible acción relacionada con los señalamientos de violencia doméstica, está por definirse.

El presidente de la Comisión de Ética de la Cámara, Ángel Matos, confirmó que la semana pasada la esposa de Aponte Rosario se comunicó para expresar su interés de testificar y cooperar con la investigación. “Mi propuesta sería coordinar su cita para que preste testimonio y también citar al compañero para darle igual oportunidad”, dijo Matos.