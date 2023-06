El representante por el Partido Popular Democrático (PPD) Orlando Aponte Rosario anunció este martes que renunciará al escaño que ocupa tras múltiples peticiones entre miembros de su colectividad para que dejara su puesto electivo y posiciones políticas.

La esposa de Aponte Rosario lo señaló de un presunto patrón de violencia de género tanto físico como emocional. Además, enfrenta un proceso de divorcio.

El legislador no ha determinado aún cuándo será efectiva su renuncia, pero anticipó que lo discutirá con el presidente del partido, Jesús Manuel Ortiz. “Definitivamente será en los próximos días o semanas de esta sesión que termina el día 30 (de junio)”, indicó en entrevista radial (WKAQ - 580 AM)

“Tengo la conciencia tranquila. Siento que me estoy liberando de una carga innecesaria”, acotó mientras señalaba que se siente “feliz” y “tranquilo” por la forma en que ha manejado el proceso.

“Saldré de la posición con la frente en alto. Mi rol como legislador ha sido impecable”, añadió. “No es un asunto de naturaleza criminal, no es una acusación, no es un arresto, no he sido fichado, pero sí hay una situación de matrimonios que terminan y lo estoy atendiendo”.

La Comisión de Ética de la Cámara de Representantes recomendó amonestar y sancionar con una multa a Aponte Rosario por haber violentado las “Normas de Conducta” de dicho cuerpo legislativo al no notificar a tiempo la querella que su esposa radicó.

Además, el pasado viernes, el presidente de la Pava solicitó la renuncia del legislador, quien hasta hoy había rechazado “las alegaciones más serias” relacionadas con el supuesto maltrato físico y emocional que le imputó su esposa.

“Creo que está haciendo lo correcto en el sentido de llevar a la institución a un nivel de pureza. En su deber de proteger la institución, está tomando la decisión de pedirme la renuncia y eso yo lo respeto”, dijo Aponte Rosario en referencia al presidente del partido.

“Es duro porque uno trabaja y uno lucha mucho para poder llegar a ostentar un cargo electivo”, comentó sobre su decisión de dejar el escaño.