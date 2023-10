El representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón, presentó un proyecto de ley para crear una beca de estudios de $2,000 y una pensión mensual de $500 para menores de edad que hayan perdido a sus madres debido a la violencia de género.

La medida fue presentada el 29 de septiembre, el mismo día del feminicidio íntimo de Ericka de Jesús Rodríguez, asesinada a tiros por su exesposo, que era policía y usó su arma de reglamento para dispararle frente a su hija, de 14 años, en un restaurante en Adjuntas.

“Hemos visto casos de menores que han perdido a sus madres y, si es en el entorno íntimo, el asesino puede ser el padre. Los menores terminan con otro familiar, como los abuelos, que, muchas veces, están sin ayuda y en crisis económica. Entendiendo lo que representa la pérdida de un ser tan fundamental en el desarrollo del crecimiento de este niño y niña, sometimos este proyecto”, explicó el representante pipiolo, quien insistió en la obligación del Estado de salvaguardar el bienestar de estos menores.

Hasta el 4 de octubre, el Observatorio de Equidad de Género había registrado 16 feminicidios íntimos este año, en los cuales 13 de las víctimas eran madres.

Por otro lado, 25 hijos perdieron a sus madres por la violencia de género, entre ellos, 21 menores entre los 3 y 21 años.

Jesmarie Rivera Santiago, de 28 años, fue una de las víctimas de este año que era madre de una infante de 3 años. Fue asesinada por el padre de su hija, el 9 de mayo. El feminicida viajó desde Oklahoma días antes de asesinarla, le disparó en un colmado y, poco después, se suicidó.

La medida vendría a atender los casos de menores como víctimas secundarias de los feminicidios, para asegurar que tengan una reparación y desarrollo integral, planteó Márquez Lebrón.

Denis Márquez Lebrón, representante del Partido Independentista Puertorriqueño. (Luis Alcalá Del Olmo)

“Este proyecto es una respuesta a ese problema. No es para acabar con el problema, sino que es una de las posibles acciones ante los feminicidios. Ojalá esto no tuviera que existir, ojalá no tuviéramos que estar legislando sobre las víctimas, pero ese tipo de barbaries suceden en este país”, sostuvo.

El Proyecto de la Cámara 1877 establece que el Departamento de Hacienda separará una partida especial, que se conocería como el “Fondo de becas para las hijas e hijos de las víctimas de feminicidio”, que será utilizado exclusivamente para conceder subvenciones para estudio de hasta $2,000.

Además, busca enmendar la Ley de Compensación y Servicios a las Víctimas y Testigos de Delito para establecer una pensión mensual, que no excederá de $500, para beneficio de cada hijo e hija menor de 21 años.

“Empezamos planteando eso ante la realidad fiscal del país. Quisiéramos que fuese mucho más. El beneficio de la pensión culminará cuando (el menor) llegue a la mayoría de edad y, entonces, se dará una beca, que me parece fundamental, dirigida al asunto de la educación”, puntualizó sobre la compensación que busca la medida desde una mirada de justicia reparativa.

Por su parte, la secretaria de Asuntos de la Mujer y Género del PIP y asesora legal de Márquez Lebrón, Adriana Gutiérrez, explicó que el proyecto reconoce legislación de otros países latinoamericanos, como Chile, que en abril aprobó una ley muy parecida.

Igualmente, la medida ordena que el Departamento de la Familia cree un registro oficial de los hijos menores de edad de las víctimas de feminicidios.

Márquez Lebrón indicó que la pieza está ante la Comisión de lo Jurídico, dirigida por el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández. En días recientes, el legislador independentista envió cartas, tanto a Hernández como a la presidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer de la Cámara, Jocelyne Rodríguez Negrón, explicándoles el proyecto e invitándoles a apoyarlo.

“Es un proyecto con mucha sensibilidad humana ante la realidad de la crisis de la violencia de género. (...) Hay sectores que no quieren reconocer la violencia de género y, si no partimos de esa realidad, no adelantamos acciones como esta de política pública”, puntualizó.