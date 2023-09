“Yo la estaba esperando, pero no llegó”.

Así manifestó María Judith Lebrón Salas, entre lágrimas, la profunda tristeza que le embarga desde que conoció en la madrugada de este jueves que su hija de crianza, Zuleyka Ivette Santiago Fuentes, fue asesinada en Dorado por su pareja, un hombre que luego se quitó la vida.

Santiago Fuentes, de 36 años, era madre de una hija y un hijo, ambos adultos. El hombre fue identificado como Benny Nieves Cabrera, de 31 años, y padre de cuatro hijos.

Lebrón Salas relató las terribles horas que han vivido desde que recibió la llamada de su nieta, quien había estado poco antes al teléfono con Santiago Fuentes cuando escuchó un disparo y se cortó la llamada.

“Mi nieta me llama como a las 2:15 de la mañana. Me dice: ‘Le ha pasado algo a mami’”, contó Lebrón Salas. Agregó que, al preguntarle qué había pasado, la joven le respondió que “él le pegó un tiro. Ahí se cayó (la llamada) y no tuvo más comunicación”.

Su nieta le contó que Santiago Fuentes dijo en la llamada que caminaba a pie por la acera. “Le dice la nena (a Santiago Fuentes): ‘Mami, qué pasó’; y ahí la nena oye el tiro... Ahí, ella (la nieta) nos llama desesperada”, expresó Lebrón Salas.

La familia no supo más de lo ocurrido hasta que escuchó la información divulgada por las autoridades en la madrugada informando sobre el feminicidio.

La Policía reportó el crimen a eso de las 2:40 de la madrugada, frente a una gasolinera cerca del balneario de Dorado.

El comisionado auxiliar de Investigaciones Criminales de la Policía, el coronel Roberto Rivera, indicó que la pareja residía en la ciudad de Boston y viajaron a Puerto Rico recientemente. Ambos planeaban salir de la isla el sábado, señaló.

“Parece que tienen un altercado. Ella decide irse (del apartamento donde se estaban quedando), viene con su maleta, por eso pudimos apreciar la maleta. Él se le acerca, le hace un disparo en el área de la cabeza que le provoca la muerte en el acto”, relató el coronel de la Policía, quien detalló que el hombre tenía licencia para portar armas.

Según los investigadores, la escena sugiere que la mujer intentó huir hacia la gasolinera, mientras que el hombre se bajó del auto, que estacionó a orilla de la acera, donde fue hallado el cuerpo de él y su arma de fuego.

Según Lebrón Salas, la situación los toma por sorpresa porque en la familia no había sospechas de que hubiera algún problema entre la pareja.

“Ese niño no hablaba. No sé qué pasó, qué se dijeron, porque ellos vivían juntos. Ellos vinieron a resolver un problema y se iba el sábado. Hace más de 15 años que vive afuera”, contó Lebrón Salas, quien detalló que su hija y el hombre se conocen desde que tenía 17 años viviendo en Puerto Rico. “Él era una persona callada”.

“No me explico... no tengo explicación de lo que pasó”, lamentó Lebrón Salas, sin poder contener el llanto. “Es una cosa que no esperaba. Fue algo bien... no sé por qué... No sé...”.

Comentó que tenían información de que Nieves Cabrera fuera “maltratante, no puedo decir. Él iba a mi casa... no... yo lo conozco desde nene. Yo lo conozco desde nene y mi hija siempre (decía) que era un muchacho bueno”.

“Decisiones tomadas de... no sé, no explico. Si tuviera una explicación, te la daba, pero no la tengo”, expuso.

Recordó que la última conversación que tuvo con su hija era para que la visitara antes de irse el sábado.

“Pero nunca llegó”, afirmó. “Yo la estaba esperando, pero no llegó, no llegó...”.

“Esa niña a mí me la dieron y yo la crié, para venir a pasar esto. Fui buena madre, para que no pasara trabajo... pero estas son cosas de la vida”, añadió Lebrón Salas, preguntándose si su hija estaba atravesando por alguna situación que no le avisó. “No sé por qué, porque nunca me lo contó. Me lo hubiera contado. Tal vez no hubiera pasado esto, porque me dejó sufriendo”.

