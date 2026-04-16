Conmoción en Virginia: exvicegobernador mata a su esposa y luego se quita la vida

El exvicegobernador de Virginia, Justin Fairfax, una estrella en ascenso en el Partido Demócrata hace varios años -antes de que su carrera fuera descarrilada por acusaciones de agresión sexual-, mató a su esposa antes de suicidarse, dijo la Policía el jueves.

Ambos fueron encontrados muertos en su casa del norte de Virginia, en Annandale, después de que el hijo adolescente de la pareja llamara al 911 poco después de la medianoche del jueves, dijo el jefe de Policía del condado de Fairfax, Kevin Davis.

Fairfax y su esposa, la doctora Cerina Fairfax, que dirigía una consulta de odontología familiar, estaban tramitando un divorcio, y Fairfax recibió recientemente una notificación en la que se le indicaba cuándo debía comparecer ante el tribunal, según Davis.

“Eso puede haber sido una chispa”, dijo el jefe. “Los detectives averiguarán si eso condujo a esta tragedia aquí”.

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Durante un breve período en 2019, Fairfax había parecido a punto de convertirse en gobernador de Virginia cuando el gobernador demócrata Ralph Northam se vio envuelto en un escándalo por una foto racista en su anuario de la escuela de medicina que llevó a pedidos de renuncia de Northam.

Pero entonces aparecieron dos mujeres acusando a Fairfax de haberlas agredido sexualmente años antes. Él negó categóricamente las acusaciones.

Vanessa Tyson declaró que Fairfax -por entonces estudiante de la Facultad de Derecho de Columbia y asesor del candidato demócrata a la vicepresidencia John Edwards- la obligó a practicarle sexo oral en su habitación de hotel durante la Convención Nacional Demócrata celebrada en Boston en 2004. Dos días después de la declaración de Tyson, Meredith Watson hizo pública la suya, acusando a Fairfax de haberla violado en 2000, cuando eran estudiantes en la Universidad de Duke.

Associated Press no suele nombrar a las personas que afirman ser víctimas de agresiones sexuales, pero ambas mujeres lo han hecho públicamente. Fairfax dijo que los encuentros habían sido consentidos y se negó a dimitir. Fairfax intentó más tarde presentarse a gobernador, según algunos para limpiar su nombre, pero fue rechazado por los demócratas de Virginia.

“Es muy triste para esta comunidad”, dijo Davis. “Mucha gente que conoce a la familia Fairfax, todo el mundo está conmocionado. Estamos conmocionados”.

La vicegobernadora de Virginia, Ghazala Hashmi, calificó las muertes de devastadoras.