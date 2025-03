“Mi recomendación es que se implemente a todas las edades escolares. Vemos a estudiantes que no pueden salir de redes sociales o tecnología, y esto se debe a que el cerebro desarrolla la dopamina y el cerebro se acostumbra a esa sobreestimulación. Cuando no ocurre esto, se frustran y la persona no desarrolla destrezas de socialización, se pone inseguro, viene el acoso escolar porque somos diferentes y no sabemos comunicarnos”, planteó la pediatra Carmen Báez Franceschi, durante una vista pública de la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes.