El representante popular Héctor Ferrer Santiago anticipó que su proyecto de ley que busca regular el uso controlado de la marihuana para mayores de 21 años sufrirá enmiendas y que las primeras serán propuestas el próximo lunes, cuando inicien las vistas públicas de la medida en la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes.

Ese día participarán representantes de la industria del cannabis en Puerto Rico y el 4 de abril le tocará a individuos presentar ante la misma comisión sus experiencias. La visión del gobierno, entiéndase el Departamento de Salud y el Departamento de Seguridad Pública será consignada en abril.

“Primero tengo que agradecer al compañero Orlando Aponte (presidente de la Comisión de lo Jurídico) por darle paso a este proyecto. Lo que quiero con las vistas públicas es que los expertos en el tema puedan hablar sobre la medida, recomendar enmiendas y establecer si favorecen o no la medida. Quiero que nos eduquemos sobre el tema y que se mejore el proyecto”, dijo Ferrer Santiago El Nuevo Día.

El presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, reservó el 5 de abril para celebrar una reunión de caucus donde se discutirá la medida y otras como la que enmienda la Ley de Armas. En el caso del Proyecto de la Cámara 1191, Ferrer Santiago está coordinando la disponibilidad de tres expertos en el tema para que contesten dudas de los legisladores populares

El proyecto crea el marco regulatorio de una nueva industria que podría generar hasta $700 millones en su quinto año de vigencia, según un estudio citado por Ferrer Santiago. Actualmente, la industria del cannabis medicinal genera unos $300 millones.

De convertirse en ley, toda persona que haya sido encontrada culpable por la posesión de no más de 28 gramos de cannabis o su equivalente, que son ocho gramos de tetrahidrocannabinol (THC) en concentrado u 800 milígramos de THC en su modalidad comestible, verá su convicción eliminada del récord penal. Cualquiera que esté preso por ese delito podrá ver su sentencia eliminada por esa violación a la Ley de Sustancias Controladas, que será sustancialmente enmendada al igual que la Ley de Cannabis Medicinal.

El proyecto regula tanto la cantidad permitida para la venta diaria del cannabis como la concentración de THC.

Cualquier ciudadano sorprendido en la tenencia de más de 28 gramos será procesado como en la actualidad por posesión con intención de distribuir.

El gobernador Pedro Pierluisi ha dicho que favorece la despenalización de la marihuana, no así la legalización. La gran diferencia es que con la despenalización solo hay un compromiso del Estado de no acusar criminalmente al individuo por la posesión simple, pero no atiende temas como dónde se puede comprar la sustancia ni establece controles de calidad. La legalización regula ese proceso y crea la nueva industria.

“Me hw reunido con representantes del gobierno, pero no me toca a mí anunciar cuál es la postura del gobierno. Por eso estoy haciendo la asignación de sentarme con ellos para aclarar cualquier duda que tengan”, dijo Ferrer Santiago al referirse principalmente a la postura del Departamento de Seguridad Pública, el Departamento de Salud y el propio Pierluisi. Indicó que quiere reunirse específicamente con el secretario de Salud.

Ferrer Santiago indicó que todavía no ha tocado base con el Senado.