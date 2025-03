“Papi, te digo hasta que nos volvamos a encontrar, para seguir con los proyectos de vida. Me va hacer falta los ‘Dios te Bendiga’ que me dabas todos los días. Me hará falta las llamadas que me hacías, de rato en rato, para atender o resolver una situación que le buscábamos la vuelta. En fin, sigue enviándome desde el cielo la bendición como siempre”, culmina el escrito.