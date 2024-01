Fuera de la escuela por un peinado: reveladores testimonios por cabellos no aceptados

A los 8 años, a Alanis Ruiz Guevara se le negó el acceso al salón de clases porque el peinado que se había hecho en su cabello rizado iba en contra de las normas establecidas por la institución académica en la que estudiaba.

En ese entonces, no comprendía qué ocurría. Se sentía “hermosa” con el cabello trenzado, pero la administración del colegio le estaba exigiendo a sus padres que le removieran el peinado para poder asistir a clases. “En aquel momento, no entendía por qué aquel peinado no era permitido, pero ahora puedo ver cómo esto es un acto que perpetúa la violencia racista”, estableció la ahora joven.

Esa experiencia, sin embargo, fue solo la primera de muchas que Ruiz Guevara sufriría dentro del contexto académico, donde experimentó el acoso racial.

“Estas reglamentaciones son un acto violento debido a que le deja saber a la niñez negra y afrodescendiente que sus cabellos no son aceptados, que su ancestría no es aceptada y que, para estar en dichos espacios, estos deben cambiar su apariencia a una más eurocéntrica. El Estado no puede ser neutral ante esta realidad, sino que debe accionar con el fin de brindarle a la niñez espacios seguros”, sostuvo.

PUBLICIDAD

Ruiz Guevara es la peticionaria del Proyecto del Senado 1282, radicado por la delegación del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) en la cámara alta, integrada por Ana Irma Rivera Lassén y Rafael Bernabe.

La medida, que se discutió este jueves ante la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales del Senado, busca establecer la política pública del gobierno en contra del discrimen racial contra los diversos peinados protectores y texturas de cabello que regularmente se asocian con identidades de raza y origen nacional, como las trenzas, torcidos y afros.

“La aprobación de este proyecto sería trascendental, enviará un mensaje de aceptación e inclusión hacia nuestra afrodescendencia y negritud”, afirmó Ruiz Guevara.

Compartiendo panel con ella, estaba Lorraine León Ramírez, madre de dos varones que han sido discriminados por administraciones escolares que han exigido cambios en sus cabellos afro para ser aceptados en sus instituciones.

En agosto de 2022, compartió, personal del colegio donde había matriculado a sus hijos los recibió diciéndole: “Lo lamento, pero tienen el afro muy alto y tienen que recortarlo”. “En ese momento, fue como echarle un balde de agua fría sin tan siquiera haber puesto un pie dentro de su colegio”, recordó León Ramírez entre lágrimas.

Tras reportarse otras intervenciones, y ver que estos eventos estaban afectando emocional y académicamente al menor de sus vástagos, decidió trasladarlos a otra institución académica, sin imaginarse que la historia se repetiría. “En el proceso de matrícula y de completar los documentos solicitados por la institución, vuelvo a enfrentarme con el mismo patrón”, mencionó.

PUBLICIDAD

El reglamento de la institución establecía que los varones “tienen que estar bien recortados” y que no se permitían estudiantes con el “cabello largo, rabos, líneas en el cabello, trenzas…”.

“La gran pregunta es: ¿es justo que nuestros niños y niñas tengan que crecer con reglamentos que laceran su identidad y que los hagan sentirse indignos? La contestación es no. Jamás será justo que un estudiante tenga que modificar su cabello e identidad para cumplir normas que atentan contra su dignidad”, señaló.

“Es increíble que en el país todavía se cuestione la gravedad, veracidad o pertenencia del racismo y su manifestación institucional”, aseveró.

La experiencia de Julia Llanos también surgió en un espacio académico, pero –contrario a las otras deponentes– ocurrió cuando, durante una entrevista de trabajo, la directora escolar le exigió que se “picara” el cabello como requisito para concederle el puesto de maestra. “Nosotros no aceptamos ni rizos, ni trenzas, ni turbantes”, le dijeron.

Hoy, Llanos labora como maestra en la escuela intermedia 20 de septiembre de 1988, en Vieques. “Tengo 23 años y estoy cansada de este problema. Estoy muy decepcionada con un sistema que nos impulsa y nos obliga a cambiar el cabello con el que nacimos”, expuso.

De la vista, participó también la organización Taller Salud y la escritora Mayra Santos Febres, quien destacó la ausencia de un protocolo en contra del acoso racial a través del cual cada persona conozca qué tiene que hacer al ser víctima de este tipo de agresión. “El Proyecto de Ley 1282 educa y también demuestra la importancia de que la ley cambie a tono con los tiempos”, expresó Santos Febres.

PUBLICIDAD

Por su parte, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos se opuso a la medida, por entender que le intención legislativa “ya está contemplada y protegida en la legislación vigente que prohíbe el discrimen en el ámbito laboral”, como sería la Ley contra el Discrimen en el Empleo (Ley 100 de 1959) y la “Ley para Prohibir y Prevenir el Acoso Laboral” (Ley 90 de 2020).