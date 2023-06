Un tribunal que ignora el racismo

El Tribunal Supremo de Estados Unidos, en la decisión emitida el pasado 29 de junio en el caso Students for fair admissions v. Harvard College, determinó que las universidades no podrán usar consideraciones raciales en sus procesos de admisión. Esta determinación elimina una práctica que por décadas ha permitido que personas no blancas puedan tener acceso a universidades mediante políticas de acción afirmativa.