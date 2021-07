El gerente de la división de Medioambiente de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), Idelfonso Ruiz, confirmó hoy, jueves, que él intervino directamente para agilizar el trámite del Permiso Único Incidental (PUI) relacionado a la construcción de la piscina y muro en el condominio Sol y Playa en Rincón, en el que participaba su socio de negocios y amigo, Ángel Román Más, como consultor ambiental.

“Conozco al señor Ángel Román. Entiendo que trabajó como parte de la agrimensura del deslinde de la zona marítimo terrestre (del condominio Sol y Playa)”, contestó Ruiz, a preguntas del representante popular Jesús Manuel Ortiz. El deslinde permite separar la propiedad privada de las playas, que son de dominio público.

Admitió también que Román Más y él tenían, desde 2019, la compañía Purple Leaf Farms para el cultivo agrícola. “Nunca se llegó a ejecutar… Fue una idea de amigos”, comentó Ruiz.

Según documentos recibidos por la Comisión, la Junta de Directores del Condominio Sol y Playa, autorizó -el 1 de agosto de 2019- a Román Más realizar la gestión necesaria para delinear la zona marítima terrestre. Luego, el 7 de noviembre de 2019, la Junta autorizó a Román Más a realizar “cualquier gestión ante el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) a nombre del condominio”.

Cuando el representante Ortiz, hizo preguntas adicionales sobre la corporación y reciente disolución en el Departamento de Estado, intervino el licenciado Antonio Sagardía en favor de su cliente: “Le he instruido a nuestro cliente que ese tipo de pregunta no la va a contestar. Me parece que son preguntas impertinentes a la resolución de investigación. Están convirtiendo esta vista en una inquisición contra esta persona”.

Por otra parte, Ruiz confirmó que intervino en el trámite para la aprobación del PUI con sus comentarios y observaciones. El caso estaba inicialmente asignado al ingeniero Jorge Miranda, pero Ruiz lo removió del caso para él hacer los trámites directamente.

“En ningún momento, el PUI evalúa o emite una recomendación sobre permiso de construcción. Eso lo hacen compañeros de (la división de) edificabilidad y nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con eso”, enfatizó Ruiz al negar que el PUI tuviera algún efecto sobre el permiso de construcción.

La intervención de Ruiz en el caso sucedió a solo 24 días de haber llegado a esa agencia como supervisor de Miranda y otros tres técnicos de cumplimiento con las reglamentaciones medioambientales. Además, se dio posterior a la paralización de la obra ordenada por el DRNA el 20 de mayo de este 2021.

El biólogo marino de profesión justificó su intervención al asegurar que el técnico asignado al caso estaba evaluando “incorrectamente” la autorización del permiso como si se tratara de “una construcción nueva, cuando no lo es”.

Miranda, el técnico removido del caso del condominio Sol y Playa, había solicitado evidencia del permiso de construcción enmendado o la evidencia de consulta de la construcción donde se autorizó la obra permanente dentro de la faja de salvamento de los 20 metros de la zona marítimo terrestre (ZMT). “Eso, en este caso, no aplica porque esto era un proyecto que tenía ya una variación aprobada. Creo que fue en el 1995, por la Junta de Planificación”, alegó Ruiz.

El representante independentista Denis Márquez cuestionó si intercambió mensajes con Román Más desde su cuenta personal de correo electrónico, pero el citado dijo no recordar. La Comisión le solicitó al funcionario público sus correos electrónicos oficiales y privados para evaluar el intercambio que sostuvo con Román Más tanto en este como otros casos.

Márquez expuso la situación de potencial conflicto ético de esta manera: “El señor Ángel Román intervino ante el DRNA sobre el tema del deslinde. Posteriormente, usted hace un extenso escrito sobre la ZMT y todo está relacionado con las labores del señor Román en el condominio Sol y Playa”.

La representante Mariana Nogales, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), logró confirmar mediante su línea de preguntas que, de los documentos solicitados por Miranda, el condominio solo entregó el plan de mitigación de siembra. “De esos requisitos, el prioritario era el plan de mitigación. Eso es requisito de este tipo de solicitud. Los otros documentos no, porque ya era un proyecto aprobado”, contestó Ruiz.

Entre la audiencia, durante toda la vista pública, estuvo presente el asesor de Asuntos Legislativos y Jurídicos de La Fortaleza, Carlos Rivera Justiniano, quien al salir dijo a este diario que se encontraba reunido en el Capitolio y decidió presenciar la vista. A preguntas de este diario, confirmó que la secretaria de la Gobernación, Noelia García, pidió revisar el expediente del caso, pero hasta el momento no habían identificado irregularidades.