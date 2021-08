El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez aclaró este martes expresiones públicas que hiciera en los pasados días sobre las pruebas de dopaje realizadas en el cuerpo legislativo, al reiterar que sí hay representantes que han arrojado positivo a sustancias controladas.

El viernes, Hernández Montañez sostuvo en declaraciones escritas que se habían recibido los resultados de 48 pruebas de representantes y que todos habían cumplido el “estado de derecho vigente” y que estaban en “cumplimiento”. Hoy señaló que, al utilizar la frase “estado de derecho vigente” se refería a la información que tenía ese día.

“Todavía no tengo ninguna persona que tengamos un señalamiento ilegal. Hoy no tengo a ninguna persona que no cumpla con la ley”, dijo.

Ayer, Hernández Montañez señaló que entre 21 pruebas bajo revisión hay tanto empleados como Representantes. Sin embargo, esta mañana el administrador de la Cámara, Manuel Díaz Espino, sostuvo que no se había recibido un solo resultado de prueba positivo correspondiente a un Representante. Al entrar en el detalle, Díaz Espino indicó que en el portal del laboratorio que realiza las pruebas de dopaje se coloca una marca roja al lado del empleado que ha arrojado positivo a una sustancia controlada, pero se sombrea el nombre mientras pasan por el proceso de entrevista con un médico.

Los empleados y Representantes que arrojan negativo no tienen la marca y sus nombres aparecen en el portal.

“Lo voy a decir por última vez. Sí hay, sí hay, sí hay una persona o dos personas o tres personas. Son 21 y entre los 21 hay funcionarios electos. Cuando nos informen si cometieron delito o no, lo haremos público”, dijo Hernández Montañez a la prensa durante una conferencia de prensa sobre otro tema en su oficina.

“Si no hay cometido delito y tiene licencia no lo voy a divulgar. No voy a divulgar un asunto médico. Si cumple con el estado de derecho, usted le pregunta al legislador”, agregó al insistir que solo un legislador, por voluntad propia, podría divulgar si está licenciado para consumir cannabis medicinal o si ingirió un medicamento controlado por indicación médica.

“He sido transparente con este tema. Yo he sido transparente y no le quiero dar vuelta a un tema en que he sido claro”, indicó.

En cuanto al tema de la vacunación contra el Covid-19, Hernández Montañez indicó que a él le consta que todos los 51 Representantes se han inoculado.

La representante de Proyecto Dignidad, Lisie Burgos Muñiz, ha sido vocal en expresarse en contra de la vacunación compulsoria.

“Todos están vacunados, todos. El issue es que no todos quieren divulgar la información”, dijo Hernández Montañez al básicamente revelar la información que dos o tres Representantes no han querido confirmar. “El que no quiera divulgar la información por sus razones, por ser solidarios con la gente que representan porque es un issue filosófico y de derecho constitucional, pues tienen que cumplir con la Orden Administrativa que dispone que tiene que hacerse una prueba todas las semanas para poder entrar al Capitolio”, dijo.

A preguntas, Hernández Montañez indicó que “formalmente” la divulgación es a la Oficina de Recursos Humanos. “Sé que la tienen”, indicó al referirse a las tarjetas de vacunación y al sostener que no quieren divulgar la información a la administración de la Cámara por “razones religiosas”. Abundó que él está consciente de las visiones “filosóficas” que algunos grupos representados en la Cámara a través de los funcionarios electos y él tiene que respetar eso porque es “una realidad social”.

“La gente los eligió planteando eso para el récord y no puede distanciarse. Quieren ser consistentes con sus postulados y visión”, dijo.

Hernández Montañez solo dijo que son “varios” los que no han entregado la evidencia de vacuna a la administración de la Cámara.