El informe final sobre el proyecto de ley que restringe el derecho al aborto en menores, entre otras disposiciones, estaría listo en dos a tres semanas si se opta por finalizar el proceso de vistas públicas hoy, anticipó esta mañana la senadora Migdalia González, quien atiende en vistas públicas el Proyecto del Senado 591 como presidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer.

“Hemos recibido muchos memoriales y solicitudes. Según lo que se ha depuesto hasta el día de hoy, tenemos una visión bastante clara de lo que tiene el proyecto, pero no quiero coartarle el derecho a las personas que quieren venir a vista pública”, indicó González a El Nuevo Día al indicar que no ha decidido si hará una nueva ronda de vistas.

Transcurridas un puñado de vistas públicas, nadie ha defendido la medida tal y como ha sido redactada, recalcó González. Quien más se ha acercado ha sido el Departamento de Justicia, que ha condicionado su endoso a que se incluyan una serie de enmiendas. Se desconoce su los autores de la pieza legislativa, los senadores penepés Thomas Rivera Schatz y Keren Riquelme las aceptarían.

“¿Es enmendable el proyecto?”, se le preguntó a González.

“Nadie se ha expresado a favor de la medida como está redactada. Una de las preguntas que hice (al Departamento de Justicia) es si como está redactada atenta contra el derecho de las menores de edad y el Departamento de Justicia dijo que tal y como está redactado, sí, porque crea una carga onerosa sobre las menores... eso lo he mirado con mucho detenimiento”, afirmó González.

El proyecto de ley, entre otras cosas, crea un procedimiento en el Tribunal de Primera Instancia para que una menor de 18 años pueda solicitar la autorización de un magistrado o magistrada para realizarse un aborto en caso de que sus padres o tutores se opongan. Si bien ese procedimiento judicial está reconocido por jurisprudencia del Tribunal Supremo Federal, el lenguaje incluido en el PS 591 para regular ese trámite se aleja de la jurisprudencia establecida, advirtió ayer el Departamento de Justicia.

Ayer, Justicia señaló que en el caso Ohio vs. Akron Center for Reproductive Health se incluyeron cuatro criterios que se tienen que cumplir para que el trámite judicial sea “adecuado” y son: que la menor demuestre que tiene madurez e información suficiente, que demuestre que el aborto atiende sus mejores intereses, que se garantice el anonimato de la menor y que el proceso sea expedito.

Algunos de esos criterios no están incluidos en el PS 591, donde igualmente se dispone que ningún médico podrá efectuar un aborto a una menor que no ha cumplido 18 años y que no esté emancipada, a menos que obtenga por escrito el consentimiento de la menor y del padre o madre que ostente la patria potestad. Al referirse al proceso alterno judicial, la medida añade un criterio no contemplado en la jurisprudencia federal: “si demuestra que ninguna de las personas cuyo consentimiento debe obtenerse, se encuentra disponible o, de estar disponible, se niegan a dar el consentimiento”, lee la medida.

El proyecto tiene otras disposiciones, como ordenar inspecciones anuales por parte del Departamento de Salud a los centros de terminación embarazos, mandatar la colocación de un letrero en una clínica de este tipo que advierta que ninguna mujer podrá ser obligada a realizarse un aborto, exige que esas instalaciones tengan seguridad privada y legisla protecciones a bebés que hayan sobrevivido abortos.

En el contexto de los bebés que sobrevivan abortos, el proyecto obliga a todo médico y el personal que realice un aborto a que, si el neonato nace con vida tras un procedimiento de este tipo, provean “todos los cuidados clínicos necesarios para la supervivencia de la criatura”. El proyecto establece que el doctor o doctora, en estos casos, tendrá que recordarle a la gestante que puede asumir la custodia o cederlo en adopción. Sin embargo, no contempla qué recursos necesitaría el Estado para atender a una criatura con severos problemas de salud.