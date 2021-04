El Proyecto del Senado 184 para prohibir las llamadas terapias de conversión en la isla debía ser discutido hoy, miércoles, a las 10:00 a.m. en la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción, pero la vista ejecutiva fue suspendida, supo este medio.

El proyecto necesitaba ocho votos a favor para recibir un informe positivo. A juzgar por las expresiones públicas de ciertos integrantes, tenía cinco votos: María de Lourdes Santiago, José Vargas Vidot, Rafael Bernabe, Rosamar Trujillo y Migdalia González. La comisión está compuesta por 14 senadores.

Trujillo y González expresaron hace semanas a El Nuevo Día que votarían a favor de la medida.

De los cuatro miembros exoficio, solo se ha presentado Javier Aponte Dalmau a las reuniones del grupo. Él es coautor de la medida, pero señaló que quiere enmendar el proyecto.

La pieza legislativa podría tener los votos en contra de Joanne Rodríguez Veve, Rubén Soto, Ada García Montes y Albert Torres Berríos. Han evitado revelar su postura los populares Gretchen Hau, Ramón Ruiz Nieves y Elizabeth Rosa, así como las penepé Wanda Soto y Marissa Jiménez.

Sin embargo, esta mañana Rosa indicó que ella y Hau han propuesto enmiendas, pero no las detalló.

El Nuevo Día supo que Soto y Jiménez estarían dispuestas a votar a favor del proyecto si se incluyera un lenguaje que aclarara que la prohibición no aplica a sectores religiosos. Este medio contactó a Soto en la mañana, pero la legisladora solicitó tiempo adicional para contestar preguntas.

El presidente de la comisión, José Vargas Vidot, dijo que el informe será rendido solo con enmiendas de sintaxis, por lo que no atenderá preocupaciones levantadas por críticos de la medida que han señalado que el proyecto de alguna manera violenta ciertas libertades religiosas o la llamada capacidad de los padres y madres a criar a sus hijos. El senador independiente fue categórico en señalar que ningún senador se le ha acercado para proponerle enmiendas.

El argumento sobre las prerrogativas de los padres, madres y tutores fue levantado ayer por la senadora Hau, quien es integrante de la comisión. Ella comentó que, de un “análisis preliminar” que hizo al proyecto, entiende que la medida no limita libertades religiosas.

“Pero quiero leer primero el informe de la comisión y ver cómo queda porque quiero saber definitivamente si está clara la definición de terapia de conversión y si incide en la capacidad de los padres para criar a sus hijos”, sostuvo.

El proyecto define terapias de conversión así: “aquella práctica o tratamiento provisto por una entidad o profesional licenciado o certificado para proveer servicios de salud mental, que busca cambiar la orientación sexual o identidad de género en un individuo. Incluye cualquier esfuerzo o tratamiento dirigido a cambiar el comportamiento corporal, expresiones o la orientación sexual de un individuo, así como eliminar o reducir atracciones románticas o sexuales o sentimientos hacía individuos del mismo género.

Críticos de la medida han señalado que la definición de terapias de conversión es muy abarcadora o vaga.

También establece la medida lo que no es una terapia de conversión: “La terapia de conversión no incluye aquella práctica que provee aceptación, apoyo y comprensión o facilita el obtener ayuda, apoyo y exploración y desarrollo de la identidad, incluyendo intervenciones neutrales de orientación sexual para prevenir conducta ilegal o prácticas sexuales inadecuadas, que pudieran tener en riesgo su salud física o mental siempre que dicha práctica no busque cambiar la orientación sexual o identidad de género del individuo.

Al no introducir enmiendas de sustancia, Vargas Vidot tampoco acogió reclamos de ciertos sectores que plantean que el proyecto se queda corto al precisamente no prohibir que instituciones religiosas o individuos amparados en creencias religiosas puedan ejecutar las llamadas terapias de conversión.

“Del lobo, un pelo”, señaló Vargas Vidot ayer al referirse a ese asunto. También ha insistido que el proyecto es claro en no limitar las libertades religiosas.

El artículo 2.03 del proyecto lee: “Ninguna entidad, persona o profesional con licencia o certificado para proveer servicios de salud mental, podrá practicar o someter a un o una menor de edad a terapias de conversión, medie o no compensación económica a cambio. Cualquier entidad, persona o profesional con licencia o certificado para proveer servicios de salud mental, que practique o someta a un o una menor a terapia de conversión, medie o no compensación económica a cambio o que se anuncie por cualquier medio como proveedor de terapias de conversión a menores, incurrirá en conducta poco profesional y estará sujeto a aquellas medidas disciplinarias establecidas por la Junta Examinadora correspondiente”.

Las iglesias no están juzgadas por juntas examinadoras.