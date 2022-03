El presidente de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara, el representante Orlando Aponte, sostuvo que el proceso de vistas públicas que comienza mañana, lunes, este cuerpo legislativo sobre el proyecto de ley que busca regular el uso controlado de la marihuana para mayores de 21 años no será un ejercicio académico, sino un intercambio educativo para despejar dudas que puedan persistir con la propuesta.

Sostuvo que, a su juicio, se trata de un proyecto “importante”, aunque reconoció que el tema que aborda es uno “polarizante”. “Hay sectores a favor y hay otros que están en contra y lo que queremos es escucharlos a todos y todas. Esa es la razón principal, dar transparencia y participación”, expresó el legislador.

El Proyecto de la Cámara 1191, de la autoría del representante Héctor Ferrer, legalizaría la posesión de hasta 28 gramos de marihuana en adultos de 21 años y crea el marco regulatorio de una industria que podría generar hasta $700 millones en su quinto año de vigencia, según un estudio citado por el legislador. Actualmente, la industria del cannabis medicinal genera unos $300 millones.

De convertirse en ley, entre otras cosas, toda persona que haya sido encontrada culpable por la posesión de no más de 28 gramos de cannabis o su equivalente, que son ocho gramos de tetrahidrocannabinol (THC) en concentrado u 800 milígramos de THC en su modalidad comestible, verá su convicción eliminada del récord penal.

“Creo que este tema, lamentablemente, ha sido trabajado por décadas con mucho tabú y desinformación y por eso creo que debería ser prioridad para esta Asamblea, educar, primero, a todos los miembros de la Cámara, eventualmente del Senado, trayendo expertos en el tema”, expresó el representante.

Agregó que también se trata de un tema que es necesario discutir en la búsqueda de un nuevo enfoque a la guerra en contra de las drogas, tras un modelo punitivo que no ha dado resultados positivos. “He dicho que simpatizo con este tipo de medida, pero no puedo hablar por los demás miembros de la Comisión. Pero, independientemente de que hay veces que hay proyectos con los que no estoy muy convencido, no se quedan sobre el tintero, se tienden y se trabajan”, afirmó.

Compañeros del Partido Popular Democrático (PPD), dijo, han expresado reservas con la medida y de ahí la importancia que haya un intercambio educativo. Para ello, el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández, celebrará una reunión de caucus este próximo 5 de abril, donde se discutirán esta y otras medidas. Ferrer ha anticipado que el proyecto sufrirá enmiendas.

La discusión comenzará hoy con los representantes de la industria del cannabis en Puerto Rico y la semana próxima será el turno de las agencias de gobierno concernientes e individuos que han solicitado espacio para deponer. “Estoy buscando que fluya la información, se aclaren preguntas, que nos eduquemos todos en miras a que el proyecto pueda ser trabajado”, señaló.