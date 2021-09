El senador del distrito de Carolina, Javier Aponte Dalmau, exigió hoy al Departamento de Educación (DE), así como a otras agencias que tienen injerencia en el acondicionamiento de las escuelas públicas, que tomen acción inmediata para atender situaciones que datan de años y que afectan el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Las expresiones del legislador se dieron tras realizar una serie de visitas junto a su equipo de trabajo a las escuelas de la mayoría de los municipios que comprenden el distrito senatorial que representa.

“Educación, la Oficina para el Mejoramiento de Escuelas Públicas (Omep), la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI), la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA)... todas estas agencias han tenido suficiente tiempo para atender las problemáticas que hemos visto en las escuelas y que no son problemas nuevos pues algunos datan incluso desde antes de los huracanes Irma y María. El gobierno ha recibido, en los últimos años, billones de dólares para atender la infraestructura de nuestras escuelas y seguimos viendo que la ayuda no llega a las comunidades escolares. Me parece inconcebible e inaceptable que se siga relegando la atención de estas situaciones y se siga afectando el proceso de enseñanza por la dejadez gubernamental”, expresó Aponte Dalmau en conferencia de prensa.

El también portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado señaló que entre las situaciones halladas en casi el 30% de las escuelas de su distrito, que incluye los municipios de Trujillo Alto, Carolina, Canóvanas, Loíza, Río Grande, Luquillo, Fajardo, Ceiba, Vieques y Culebra, resaltan la situación de las columnas cortas, escuelas sin pintar y desyerbar, problemas eléctricos, baños en condiciones precarias, facilidades recreativas en total abandono, filtraciones, comedores clausurados o sin el equipo necesario, estructuras con comején, plafones desprendidos y escombros acumulados, escuelas sin servicio telefónico, entre otras.

“Incluso en la escuela superior Luz América Calderón, de Carolina, previo a nuestra visita, uno de los salones había sufrido el desprendimiento del empañetado del techo. Por suerte, el día que ocurrió aún no habían llegado los estudiantes, sino hubiéramos tenido una desgracia’, añadió Aponte Dalmau, quien también señaló que esta misma situación se vive en el resto del país.

“Desde el inicio de esta administración, el gobernador Pedro Pierluisi, instruyó al DE y a otras agencias concernientes para que trabajaran de manera expedita todo lo concerniente a los problemas estructurales de las escuelas y se corrigieran las denominadas columnas cortas. Nosotros no hemos visto que eso suceda. De otra parte, estas agencias tuvieron desde marzo, cuando el gobernador anunció que las clases presenciales iniciarían en agosto, para trabajar con todas estas situaciones. Ahora no hay excusa porque tienen los fondos necesarios para atender la infraestructura de los planteles, y vemos que nada pasa”, sentenció el legislador.

Ante este panorama, el senador carolinense convocó a un cónclave este viernes tanto al DE, como a OMEP, AEP, AFI, AEE y AAA para exigirles un plan de trabajo a corto y mediano plazo con el que se logre atender la mayoría de los hallazgos presentados.

“Uno de los primeros planteamientos que hicimos a inicios de la sesión legislativa es que estaríamos pasando revisión de las ejecutorias de cada jefe de agencia durante todo el cuatrienio y asegurándonos que sus planes de trabajo se ejecuten. Esto es parte de lo que discutiremos con ellos, así como la exigencia de una eficiente distribución de sus recursos y la ejecución de planes para que en unos dos meses la gran mayoría de estas situaciones esté corregida. Por ejemplo, creemos que muchos de los empleados de la AEE que fueron relocalizados en agencias de gobierno podrían estar ahora mismo trabajando para el DE atendiendo las situaciones eléctricas que hay en las escuelas”, puntualizó Aponte Dalmau.

Entre las escuelas visitadas por el legislador destacan las escuelas superiores Ángel P. Millán, Lorenzo Vizcarrondo, Gilberto Concepción de Gracia y Luz América Calderón del municipio de Carolina; la Andrés Valcárcel y la Medardo Carrazo que comparte espacio ahora con la Tulio Larrinaga en Trujillo Alto; la Edmundo Del Valle, la Félix Sánchez, la Casiano Cepeda Pre-Vocacional y la Casiano Cepeda intermedia y superior de Río Grande, la Luis Hernaiz Veronne de Canóvanas; la José Celso González Vaillant en Loíza, la Ana Delia Flores y la Dr. Santiago Veve Calzada de Fajardo, la Isidro A. Sánchez de Luquillo y la Santiago Iglesias Pantín en Ceiba. Aponte Dalmau informó que continuará visitando todas las escuelas del distrito incluyendo las de las islas municipio de Vieques y Culebra.