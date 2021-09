Lo que mi hijo me envia desde su salón de clases inundándose... esto es en la escuela S.U. Sanamuertos en el pueblo de Orocovis.... hellooo señor Alcalde🤬🤬🤬 donde está el Superintendente de escuelas y el Departamento de Educación y tu Señor Gobernador que dijo que estaban las escuelas habitables🤬🤬... en estas condiciones los estudiantes no pueden asistir a la escuela... en el video se ve una linea de electricidad. Hasta que los salones no esten 100% habitables mi hijo no asistirá a la escuela. Es indignante lo que se ve cada día🤬🤬🤬🤬