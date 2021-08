Ya no pueden despertar a las 7:55 a.m. para conectarse de forma virtual a una clase a las 8:00 a.m. y las toallitas desinfectantes y el alcohol en gel ocupan un importante espacio en sus mochilas, pero Miranda Peña Oliver, Natalia Iglesias Colón y Claudia Lázaro González aseguran que harán lo que sea necesario para asegurar que sea exitoso el regreso a clases presenciales tras un año y medio de cursos a distancia.