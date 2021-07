Aunque no es una dinámica nueva, el presidente del Partido Popular Democrático (PPD), José Luis Dalmau Santiago, busca impulsar, a partir de agosto, una verdadera reorganización de la colectividad que la conduzca a un éxito electoral.

“Comenzamos nombrando delegados presidenciales en los municipios donde no tenemos alcaldes para hacer una radiografía de lo sucedido en los eventos electorales. Estamos llenando las plazas que no se han llenado en el partido, de secretarías auxiliares, y activando lo que el reglamento del partido nos permite nombrar, designar para hacer las diferentes actividades, asuntos académicos, asuntos de Washington, asuntos electorales, asuntos de finanzas”, apuntó Dalmau Santiago ayer en entrevista con El Nuevo Día.

“Nos encaminamos a hacer una reorganización de la colectividad en todas las áreas a partir del mes de agosto”, agregó.

Se mostró confiado en que logrará completar todo el proceso de reorganización, contrario a otros intentos que se han encauzado en esa dirección.

PUBLICIDAD

Dalmau Santiago nombró 30 delegados presidenciales, uno por cada municipio que no es regentado por el PPD. Un delegado presidencial es una figura que responde directamente al jefe de la colectividad. No es la primera vez que el PPD usa este mecanismo para intentar reorganizarse, pues también lo hizo bajo el liderato del fenecido Héctor Ferrer.

El problema medular con las reorganizaciones de la Pava es que empiezan, pero no concluyen para cuando llega el año electoral. El reglamento del PPD establece que estos procesos deben hacerse antes del próximo ciclo eleccionario.

Desde el 2012, el partido no realiza una reorganización a cabalidad. La de ese año estuvo en manos de Ferrer, quien le entregó a Alejandro García Padilla un partido estructurado y en orden, y que logró victorias en la gobernación, la Cámara y el Senado.

Dos fuentes de este medio dijeron que las designaciones de delegados presidenciales, incluyendo las que hizo Dalmau Santiago, pretenden poner la gestión política en manos de personas que no sean líderes de la colectividad para evitar viciar el proceso por aspiraciones electorales futuras.

Dalmau Santiago nombró a Sila Mari González como delegada presidencial de San Juan y a la ex primera dama Wilma Pastrana en Guaynabo. El representante Héctor Ferrer fue designado por Dalmau Santiago como delegado presidencial de Humacao; el senador Juan Zaragoza, en Bayamón, y Charlie Hernández, en San Lorenzo.

Dalmau Santiago nombró a Ramón Torres comisionado electoral del PPD, y como comisionado alterno, al exrepresentante Jorge Colberg Toro. Torres, un abogado de San Germán, es desconocido en la esfera política.

PUBLICIDAD

De otra parte, Dalmau Santiago advirtió ayer que, desde agosto, también dejará a un lado el silencio y no dudará en poner en evidencia a cualquier popular que asuma una posición distinta a lo discutido privadamente. “Si un popular dialoga conmigo sobre un tema y públicamente expresa lo contrario, yo no voy a quedarme callado”, aseveró.

¿Y eso ha pasado?, cuestionó este medio.

“Claro que ha sucedido. Hemos tenido reuniones. Hemos llegado a acuerdos y entonces, públicamente, se dice lo contrario. Pues no me voy a quedar callado para evitar confrontaciones como lo he hecho hasta ahora”, puntualizó.